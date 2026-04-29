Вперше в кар'єрі: Костюк вийшла до півфіналу тенісного турніру в Мадриді

У Мадриді триває тенісний турнір, в якому бере участь українська спортсменка Марта Костюк. У середу, 29 квітня, вона зіграла матч 1/4 фіналу.

Костюк перемогла 13-ту ракетку світу, чешку Лінду Носкову, з рахунком 7:6, 6:0, продовживши свою серію без програних сетів, і вийшла до півфіналу. Це був перший очний поєдинок між українкою та чешкою, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов матч Костюк проти Носкової?

Вдруге поспіль вона пробилася до чвертьфіналу турніру в Мадриді, прагнучи як мінімум повторити досягнення Еліни Світоліної, яка минулого року дійшла до півфіналу.

Перша партія матчу тривала понад годину, і Костюк здобула перемогу на тайбрейку, а другу партію українка завершила розгромною перемогою за 24 хвилини.

Коли і з ким зустрінеться Костюк далі?

У півфіналі тисячника в столиці Іспанії Костюк зустрінеться з екс-росіянкою Анастасією Потаповою, яка нині представляє Австрію. Раніше Марта грала проти Потапової чотири рази, здобувши дві перемоги, зокрема минулого сезону в 1/8 фіналу Мадрида.

Матч відбудеться у четвер, 30 квітня, не раніше 22:30 за Києвом.

Який особистий рекорд встановила Костюк?

Переможна серія Костюк на турнірах WTA вже досягла 10 матчів – найтриваліша в її кар'єрі. Вона розпочалася на WTA 250 у французькому Руані, де українка здобула титул, перемігши у фіналі Вероніку Подрез.

На шляху до чвертьфіналу Мадридського Мастерса Костюк обіграла Юлію Путінцеву, Джессіку Пегулу та Кеті Макнеллі. Її суперниця Лінда Носкова перемогла Еміліану Аранго, Людмилу Самсонову і Коко Гофф, а раніше ставала чемпіонкою юніорського Ролан Гаррос 2021 року.

Що відомо про Марту Костюк?

Вона є другою ракеткою України та посідає 23-тє місце в рейтингу WTA.

У 14 років Марта виграла юніорський Australian Open (2017), а її найкращий результат на турнірах "Великого шолома" – вихід до чвертьфіналу Australian Open (2024). Також вона дійшла до чвертьфіналу одиночного турніру на Олімпіаді-2024 у Парижі.