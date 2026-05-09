Дискваліфікований Мудрик був помічений на трибунах під час гри Шахтаря

Шахтар провів свій останній матч цього сезону в Лізі конференцій проти Крістал Пелес. За підсумками двох матчів команда програла з рахунком 5:2.

Матч-відповідь, який відбувся в четвер, 7 травня, проходив в Англії, після чого "гірники" завершили виступи в турнірі. Серед уболівальників на трибунах був помічений Михайло Мудрик, про що свідчить відео в інстаграм.

Хто був присутнім на матчі Шахтаря?

Фанати 25-річного футболіста не одразу впізнали його на трибунах, він кардинально змінив імідж: тепер із бородою та новою зачіскою. Вінгер Челсі, який наразі відбуває чотирирічну дискваліфікацію через звинувачення у вживанні допінгу, не пропустив матч української команди.

До того ж стало відомо, що на гру завітала й дівчина Михайла, Джордін Джонс, яка поділилася відео з події у своєму інстаграм.

Що відомо про дискваліфікацію Мудрика?

Після матчів збірної України у листопаді 2024 року у допінг-пробі футболіста виявили мельдоній.

Футбольна асоціація Англії ще в січні 2026 року оголосила максимальне відсторонення гравця на 4 роки, але інформація довгий час залишалася конфіденційною. Про це стало відомо лише наприкінці квітня 2026 року.

Мудрик не грає в офіційних матчах з грудня 2024 року.

25 лютого 2026 року сторона футболіста подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду, наразі триває обмін письмовими доказами, дата слухання ще не визначена, повідомляв журналіст Бен Джейкобс.

Як Шахтар зіграв у півфіналі Ліги конференцій?

Перший матч завершився поразкою донеччан 1:3, причому перший гол суперника був забитий вже на 21-й секунді – рекорд для турніру.

У відповідь на "Селгерст Парк" Шахтар поступився 1:2. За сумою двох матчів "гірники" програли 2:5. Хоча команда мала більшість володіння м'ячем, реалізувати перевагу в голи не вдалося.