Укр Рус
Sport News 24 Футбол Футболісти Челсі шокували реакцією у день народження Мудрика
8 січня, 13:25
3

Футболісти Челсі шокували реакцією у день народження Мудрика

Софія Кулай
Основні тези
  • Жоден з гравців Челсі не привітав Михайла Мудрика з днем народження, хоча клуб зробив це офіційно.
  • Новий тренер Челсі Ліам Росеньйор може дати Мудрику шанс залишитись у клубі, коли він повернеться до футболу в середині січня.

Михайло Мудрик 5 січня 2026 року святкував свій день народження. Футболісту лондонського Челсі, який відсторонений від футболу через допінг, виповнилось 25 років.

Лондонське Челсі офіційно привітало Михайла Мудрика із 25-річчям. Натомість це окремо не зробив жоден гравець "аристократів", інформує 24 Канал із посиланням на THE CHELSEA FORUM.

До теми Крутив роман з росіянкою та залишився без прав: що відомо про Мудрика, якого спіймали на допінгу

Чи привітав хтось із гравців Челсі Мудрика?

У соцмережі Х повідомили, що усі футболісти Челсі проігнорували день народження українського вінгера.

Жоден з гравців Челсі не зробив публікацію чи не привітав Мудрика з днем народження в інстаграм, Це дивно,
– йдеться у публікації.

Додамо, що у це святковий день український футболіст поділився новою публікацією у своєму профілі в інстаграмі, де було видно нове татуювання Михайла.

Чи розраховує новий тренер Челсі на Мудрика?

У перший день нового 2026 року лондонський клуб оголосив про звільнення Енцо Марески. Його наступником на чолі "синіх" став 41-річний Ліам Росеньйор.

За інформацією Goal.com, Мудрик повинен повернутись до футболу вже у середині січня нового року та навіть має шанс залишитись у Челсі. Начебто новий головний тренер хоче розвивати молодих гравців, тому може дати шанс проявити себе Михайлу.

Цікаво, що у пресі повідомлялось, що українець може піти в оренду у французький Страсбур або турецький Бешикташ.

Яка статистика Мудрика у лондонському клубі?

  • У січні 2023-го відбувся трансфер Мудрика із донецького Шахтаря у лондонське Челсі.

  • Михайло уклав контракт до кінця червня 2031 року.

  • Відтоді провів за "аристократів" 73 матчі – 10 голів та 11 результативних передач.

  • Transfermarkt ніяк не оцінює вартість українського футболіста. Його остання ціна на порталі була 18 мільйонів євро.

  • Востаннє Мудрик потрапляв у заявку Челсі на офіційний поєдинок ще 1 грудня 2024 року, коли просидів усю гру АПЛ проти Астон Вілли у запасі (3:0).

  • Після чого стало відомо, що Михайла підловили на допінгу. Хоча сам гравець заперечує факт приймання заборонених речовин, що підтвердив поліграф.