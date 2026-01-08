Футболісти Челсі шокували реакцією у день народження Мудрика

Михайло Мудрик 5 січня 2026 року святкував свій день народження. Футболісту лондонського Челсі, який відсторонений від футболу через допінг, виповнилось 25 років.

Лондонське Челсі офіційно привітало Михайла Мудрика із 25-річчям. Натомість це окремо не зробив жоден гравець "аристократів", інформує 24 Канал із посиланням на THE CHELSEA FORUM.

Чи привітав хтось із гравців Челсі Мудрика?

У соцмережі Х повідомили, що усі футболісти Челсі проігнорували день народження українського вінгера.

Жоден з гравців Челсі не зробив публікацію чи не привітав Мудрика з днем народження в інстаграм, Це дивно,

– йдеться у публікації.

Додамо, що у це святковий день український футболіст поділився новою публікацією у своєму профілі в інстаграмі, де було видно нове татуювання Михайла.

Чи розраховує новий тренер Челсі на Мудрика?

У перший день нового 2026 року лондонський клуб оголосив про звільнення Енцо Марески. Його наступником на чолі "синіх" став 41-річний Ліам Росеньйор.

За інформацією Goal.com, Мудрик повинен повернутись до футболу вже у середині січня нового року та навіть має шанс залишитись у Челсі. Начебто новий головний тренер хоче розвивати молодих гравців, тому може дати шанс проявити себе Михайлу.

Цікаво, що у пресі повідомлялось, що українець може піти в оренду у французький Страсбур або турецький Бешикташ.

Яка статистика Мудрика у лондонському клубі?