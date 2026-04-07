Помер Мірча Луческу: відома причина смерті легендарного тренера
- Мірча Луческу, відомий румунський тренер, помер 7 квітня через ускладнення тривалої хвороби серця.
- Луческу залишив помітний слід в українському футболі, працюючи з клубами Шахтар та Динамо, досягнувши значних успіхів на національному та європейському рівнях.
У вівторок, 7 квітня, пішов з життя румунський тренер Мірча Луческу, який залишив помітний слід в українському футболі, працюючи з Шахтарем та Динамо. Йому було 80 років.
24 Канал розповість про стан легендарного тренера останнім часом і про причину його смерті.
Що сталося з Луческу?
У неділю, 29 березня, 80-річному головному тренеру національної збірної Румунії, Мірчі Луческу, стало зле під час тренування перед товариським матчем зі Словаччиною. Легендарний наставник раптово втратив свідомість і був терміново госпіталізований у стабільному стані, повідомила Федерація футболу Румунії.
Від початку року Луческу вже мав проблеми зі здоров'ям, зокрема кілька госпіталізацій та операцію на серці.
3 квітня він переніс серцевий напад, проте лікарям вдалося врятувати його життя після трьох процедур реанімації.
5 квітня стан тренера різко погіршився – він пережив гострий інфаркт і перебував у відділенні інтенсивної терапії в критичному стані. Через серйозні серцево-судинні ускладнення його перевели в штучну кому та підключили до апаратів життєзабезпечення.
За словами Срни, вони спілкувалися з Луческу за кілька днів до погіршення стану, і тоді він почувався добре.
7 квітня з'явилася інформація про виявлення у тренера двох небезпечних серцевих захворювань. Пізніше golazo.ro повідомило про його смерть, причиною якої стали ускладнення тривалої хвороби серця.
Який внесок зробив Луческу в українському футболі?
- Мірча Луческу – один із найвідоміших європейських футбольних тренерів, який значну частину своєї кар'єри присвятив українському футболу.
- Найбільш відомий період його роботи в Україні пов'язаний із Шахтарем, де він працював з 2004 по 2016 рік. За цей час Луческу створив команду, яка домінувала в національному чемпіонаті та принесла клубу перший європейський трофей – Кубок УЄФА 2009 року. Під його керівництвом Шахтар регулярно грав у Лізі чемпіонів УЄФА та виховував майбутніх світових футбольних зірок.
У 2020 році тренер очолив Динамо, де також досяг значних успіхів на внутрішній арені. Під його керівництвом клуб залишався лідером української Прем'єр-ліги та постійно представляв країну в єврокубках.
Обидва клуби, Динамо та Шахтар, висловили співчуття у зв'язку з його смертю та подякували за внесок у розвиток команд.