"Go to Bolota": двоє російських футболістів епічно облажались в матчі Ліги чемпіонів

Стадія плей-оф Ліги чемпіонів 2025 – 2026 стартувала у вівторок, 16 лютого. Саме в цей день відбулись перші чотири гри 1/16 фіналу.

Особлива увага була прикута до битви за участю чинних чемпіонів турніру ПСЖ. Команда Луїса Енріке грала на виїзді проти співвітчизників з Монако, повідомляє 24 Канал.

Як росіяни облажались у матчі ПСЖ?

Участь у матчі міг взяти Ілля Забарний, але наставник ПСЖ залишив українця на лаві запасних. Натомість у склаі кожної з команд вийшли по одному представнику Росії.

Зрештою кожен із них запам'ятався провальними діями. Воротар ПСЖ Матвій Сафонов примудрився пропустити двічі вже до 18-ї хвилини через дубль Балогуна.

У другому голі головної помилки припустився конкурент Забарного по місцю в захисті Маркіньос. А ось у випадку з першим м'ячем облажався вже Сафонов, який невдало вийшов з воріт та дозволив гравцю Монако забивати у порожні.

Хто врятував ПСЖ від провалу?

Попри рахунок 0:2, ПСЖ знайшов у собі сили на ефектний камбек. Ще у першому таймі гості забили двічі зусиллями Дуе та Хакімі. При цьому ще й Вітінья не реалізував пенальті.

А остаточно провалитися Монако допоміг інший росіянин Олександр Головін. На старті другого тайму хавбек наступив шипами на ногу гравцю ПСЖ та отримав пряму чевону картку. "Go to Bolota", – влучно сказав коментатор Олександр Новак під час трансляції.

Як Сафонов та Головін облажались: дивитися відео

У підсумку ПСЖ таки зміг забити переможний м'яч, дубль на рахунку Дезіре Дуе (2:3). На жаль, Забарний так і не вийшов на поле. Матч-відповідь Ліги чемпіонів відбудеться у Парижі 25 лютого.

Огляд матчу Монако – ПСЖ: дивитися відео

Як Забаний грає за ПСЖ?