Порівняно із січнем 2025-го року, на вершині списку відбулася зміна лідера. А з українців потрапити у добірку зміг лише один, пише 24 Канал з посиланням на CIES.

Дивіться також Європейський гранд сенсаційно розпочав полювання на провідного гравця збірної України

Хто є найдорожчим українським футболістом?

За версією експертів "футбольної обсерваторії", 79-ту сходинку рейтингу посідає захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний. Потенційним покупцям контракт українця обійдеться не менше ніж 69,7 мільйона євро.

Це трохи більше, ніж парижани заплатили англійському Борнмуту за оборонця минулого літа. Тоді, як пише портал Transfermarkt, кишені шейхів стали легшими на 63 мільйони.

До речі, німецькі аналітики зі своїми колегами з CIES не погоджуються: вони оцінили Забарного у 50 мільйонів євро.

Хто у топ-3 найдорожчих футболістів світу?

Минулорічний номер 1 Джуд Беллінгем з Реалу впав на четверту сходинку: за нього "бланкос" могли б отримати 153,1 мільйона.

Натомість на вершину злетів "золотий хлопчик" Ламін Ямаль. Його трансферна вартість складає шалених 343 з лишком мільйона євро. Цьому сприяють і молодий вік гравця (лише 18 років) і довготривалий контракт з Барселоною, що спливає у 2031 році.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голланд опинився на другому рядку – 255 мільйонів євро. Замикає чільну трійцю Кіліан Мбаппе з Реала, якого оцінили у 201 мільйон.

Хто ще увійшов до топ-10?

Загалом рейтинг виглядає так:

1. Ламін Ямаль, Барселона – 343 мільйони

2. Ерлінг Голланд, Ман Сіті – 255 мільйонів

3. Кіліан Мбаппе, Реал – 201 мільйон

4. Джуд Беллінгем, Реал – 153 мільйони

5. Майкл Олізе, Баварія – 137 мільйонів

6. Флоріан Віртц, Ліверпуль – 136 мільйонів

7. Дезіре Дуе, ПСЖ – 135 мільйонів

8. Жоау Невеш, ПСЖ – 131 мільйон

9. Арда Гюлер, Реал – 130 мільйонів

10. Педрі, Барселона – 130 мільйонів

Як Забарний виступає у ПСЖ?