По сравнению с январем 2025-го года, на вершине списка произошла смена лидера. А из украинцев попасть в подборку смог только один, пишет 24 Канал со ссылкой на CIES.

Кто является самым дорогим украинским футболистом?

По версии экспертов "футбольной обсерватории", 79-ю строчку рейтинга занимает защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный. Потенциальным покупателям контракт украинца обойдется не менее чем в 69,7 миллионов евро.

Это чуть больше, чем парижане заплатили английскому Борнмуту за оборонца прошлым летом. Тогда, как пишет портал Transfermarkt, карманы шейхов стали легче на 63 миллиона.

Кстати, немецкие аналитики со своими коллегами из CIES не соглашаются: они оценили Забарного в 50 миллионов евро.

Кто в топ-3 самых дорогих футболистов мира?

Прошлогодний номер 1 Джуд Беллингем из Реала упал на четвертую строчку: за него "бланкос" могли бы получить 153,1 миллиона.

Зато на вершину взлетел "золотой мальчик" Ламин Ямаль. Его трансферная стоимость составляет безумных 343 с лишним миллиона евро. Этому способствуют и молодой возраст игрока (всего 18 лет), и длительный контракт с Барселоной, истекающий в 2031 году.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холланд оказался на второй строчке – 255 миллионов евро. Замыкает главенствующую тройку Килиан Мбаппе из Реала, которого оценили в 201 миллион.

Кто еще вошел в топ-10?

В общем рейтинг выглядит так:

1. Ламин Ямаль, Барселона – 343 миллиона

2. Эрлинг Холланд, Ман Сити – 255 миллионов

3. Килиан Мбаппе, Реал – 201 миллион

4. Джуд Беллингем, Реал – 153 миллиона

5. Майкл Олизе, Бавария – 137 миллионов

6. Флориан Виртц, Ливерпуль – 136 миллионов

7. Дезире Дуэ, ПСЖ – 135 миллионов

8. Жоау Невеш, ПСЖ – 131 миллион

9. Арда Гюлер, Реал – 130 миллионов

10. Педри, Барселона – 130 миллионов

Как Забарный выступает в ПСЖ?