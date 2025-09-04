Київське Динамо отримало удар по репутації після підписання Владіслава Бленуце. Гравець виявився русофілом, який не приховував свої погляди навіть після початку повномасштабної війни.

Київське Динамо провернуло аж чотири трансфери на початку вересня. Одним із підписань "біло-синіх" став форвард Університаті Владіслав Бленуце, повідомляє 24 Канал.

Новачок Динамо любить Росію?

Гравець має замінити Владислава Ваната, якого придбала іспанська Жирона. Втім вже на наступний день після підписання румуна у соцмережах з'явились ганебні факти про гравця.

Виявилось, що Бленуце активно поширював пости в інтернеті, які прославляють "руський мір". В соцмережі X опублікували скріншоти репостів нападника у тік-тоці.



Бленуце активно постить російські матеріали в тік-току / фото Zorya Londonsk

Там Владіслав висловлює захоплення російським співаком Валерієм Меладзе, групою "ВІА Гра", а також серіалом "Бригада". Крім того, Бленуце репостив навід відео з пропагандистом Володимиром Соловйовим.



Новачок Динамо репостить пропаганду Соловйова / фото Zorya Londonsk

На нього прихильник російського тероризму дозволяє собі огидні висловлювання у бік Молдови. При цьому сам Владіслав є уродженцем цієї країни.



Бленуце є прихильником серіалу "Бригада" / фото Zorya Londonsk

Особливо огидно, що всі ці репости Бленуце робив вже після початку повномасштабної війни в Україні. Відомо також, що дідусь нападника є росіянином, а сам футболіст висловлював бажання перебратися у клуб Крилья Совєтов.

Трансфер Бленуце обійшовся Динамо у 27 мільйона євро. Раніше 23-річний форвард виступав за італійську Пескару, а також Клуж та Університатю Крайова. Минулого сезону Владіслав забив 12 голів у 37-ми матчах.

