Скандальный новичок Динамо оказался любителем России: репостил Соловьева и восхищается Меладзе
- Владислав Бленуце перешел в Динамо из Университати Крайова за 2,7 миллиона евро.
- Новичок киевлян оказался сторонником России, поскольку репостил материалы с пропагандистом Соловьевым.
Киевское Динамо получило удар по репутации после подписания Владислава Бленуце. Игрок оказался русофилом, который не скрывал свои взгляды даже после начала полномасштабной войны.
Киевское Динамо провернуло аж четыре трансфера в начале сентября. Одним из подписаний "бело-синих" стал форвард Университати Владислав Бленуце, сообщает 24 Канал.
Новичок Динамо любит Россию?
Игрок должен заменить Владислава Ваната, которого приобрела испанская Жирона. Впрочем уже на следующий день после подписания румына в соцсетях появились позорные факты об игроке.
Оказалось, что Бленуце активно распространял посты в интернете, которые прославляют "русский мир". В соцсети X опубликовали скриншоты репостов нападающего в тик-токе.
Бленуце активно постит российские материалы в тик-токе / фото Zorya Londonsk
Там Владислав выражает восхищение российским певцом Валерием Меладзе, группой "ВИА Гра", а также сериалом "Бригада". Кроме того, Бленуце репостил навид видео с пропагандистом Владимиром Соловьевым.
Новичок Динамо репостит пропаганду Соловьева / фото Zorya Londonsk
На нем сторонник российского терроризма позволяет себе отвратительные высказывания в сторону Молдовы. При этом сам Владислав является уроженцем этой страны.
Бленуце является сторонником сериала "Бригада" / фото Zorya Londonsk
Особенно отвратительно, что все эти репосты Бленуце делал уже после начала полномасштабной войны в Украине. Известно также, что дедушка нападающего является россиянином, а сам футболист выражал желание перебраться в клуб Крылья Советов.
Трансфер Бленуце обошелся Динамо в 27 миллионов евро. Ранее 23-летний форвард выступал за итальянскую Пескару, а также Клуж и Университатю Крайова. В прошлом сезоне Владислав забил 12 голов в 37-ми матчах.
Что известно о трансферах Динамо?
- Киевский клуб провалил старт евросезона, вылетев в квалификациях Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- Динамо прошло Хамрун Спартанс, но после этого уступило Пафосу и Маккаби Тель-Авив.
- После этих неудач "бело-синие" оформили четыре трансфера в начале сентября.
- Игроками Динамо стали Шола Огундана, Василий Буртник, Алиу Тиаре и, собственно, нападающий Владислав Бленуце.
- Осенью киевляне будут играть в основном этапе Лиги конференций, где проведут шесть матчей.