Наче й не було 32 років: Оксана Баюл вразила майстерністю на льоду

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл досі впевнено почувається на ковзанах. Колишня спортсменка не залишає справу, яка колись зробила її всесвітньо відомою.

Попри усі життєві перипетії, Баюл знаходить час повертатися на лід. Вік не заважає їй виконувати складні елементи програми, як видно з відео на тік-ток сторінці Ukrainian_sport_tv.

Що зараз робить Оксана Баюл?

У Сполучених Штатах, де вона постійно проживає ще з 90-х років, олімпійська чемпіонка регулярно ходить на ковзанку і тримає себе у формі.

У свої 48 років Оксана Баюл ефектно показує оберти з високою швидкістю та навіть додає до свого катання артистичні нотки.

Оксана Баюл демонструє майстер-клас на льоду – дивіться відео:

Що відбувається в житті Оксани Баюл?