Наче й не було 32 років: Оксана Баюл вразила майстерністю на льоду
- Оксана Баюл, перша олімпійська чемпіонка незалежної України, продовжує активно займатися катанням на ковзанах у США, демонструючи складні елементи і артистичність.
- Баюл переживає складнощі в особистому житті, проходячи процес розлучення та навчання з контролю над гнівом, і закликає не поширювати неправдиву інформацію про неї.
Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл досі впевнено почувається на ковзанах. Колишня спортсменка не залишає справу, яка колись зробила її всесвітньо відомою.
Попри усі життєві перипетії, Баюл знаходить час повертатися на лід. Вік не заважає їй виконувати складні елементи програми, як видно з відео на тік-ток сторінці Ukrainian_sport_tv.
Що зараз робить Оксана Баюл?
У Сполучених Штатах, де вона постійно проживає ще з 90-х років, олімпійська чемпіонка регулярно ходить на ковзанку і тримає себе у формі.
У свої 48 років Оксана Баюл ефектно показує оберти з високою швидкістю та навіть додає до свого катання артистичні нотки.
Оксана Баюл демонструє майстер-клас на льоду – дивіться відео:
Що відбувається в житті Оксани Баюл?
Колишня спортсменка переживає складний період: вона проходить через тривалий процес розлучення з чоловіком-італійцем.
Баюл добровільно погодилася жити окремо від своєї 11-річної доньки Софії і проходити навчання з контролю над гнівом.
Ексфігуристка закликала громадськість не поширювати неправдиву інформацію про її особисте життя.