Легендарний футболіст і тренер йде з Динамо після 15 років у клубі

У київському Динамо розпочалися очікувані на літо великі кадрові зміни. Хоча доля головного тренера столичного клубу Ігоря Костюка поки залишається невідомою, вже сталася знакова відставка в академії команди.

Олександр Іщенко, який незмінно працював директором академії киян з 2011 року, залишає свою посаду. На його місце прийде спеціаліст із Закарпаття, пише Футбол 24.

Що відомо про Олександра Іщенка, який йде з Динамо?

72-річний уродженець Полтавщини став знаковим футболістом для двох українських клубів – кропивницької Зірки та житомирського Полісся, яке тоді носило назви Автомобіліст і Спартак. Ігрову кар'єру йому довелося закінчувати рано через проблеми зі здоров'ям, натомість розпочав тривалу тренерську діяльність.

На рівні Вищої ліги працював з Таврією, Кривбасом, Карпатами та Іллічівцем. У 90-х роках очолював молодіжну збірну України, працював головою комітету національних збірних у Федерації футболу. З 2011 року і донині був директором академії Динамо та відповідав за розвиток молодіжного футболу.

Хто замінить Іщенка у Динамо?

Новим очільником академії "синьо-білих" і відповідальним за виховання юних зірок українського футболу буде Сергій Білан.

Як пише UA-Football, у 2017 році він розпочав свій шлях в ужгородському Минаї, брав участь у створенні дитячої школи клубу, яка стала однією з найкращих у регіоні. Поступово доріс до посади спортивного директора клубу, із січня 2026 року працював у такій ролі в першоліговому ФК Ужгород.

Які ще кадрові зміни чекають на Динамо?

Очікується, що влітку свою кар'єру гравця може завершити Андрій Ярмоленко. Президент Динамо Ігор Суркіс не приховує, що підготував для легенди клубу посаду спортивного директора, яка деякий час залишається вакантною.

Важливим залишається питання головного тренера. Ігор Костюк не зміг вразити своєю роботою: Динамо залишилося без медалей чемпіонату України і може врятувати сезон лише перемогою у Кубку 20 травня, де у фіналі суперником киян стане ФК Чернігів.

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо відзначив глибоку кризу у грі киян і заявив, що часи, коли суперники здригалися від самої назви столичної команди, у далекому минулому.

На місце Костюка інсайдер Ігор Бурбас сватає колишнього головного тренера збірної України Олександра Петракова, який зараз не має контракту з клубом чи національною командою. Коуч ідеально підходить під визначення "динамівського серця" і не потребує високої зарплати, що є важливим для Динамо у його нинішніх фінансових реаліях.