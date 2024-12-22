У ніч з 21 на 22 грудня уродженець Сімферополя знову виявився сильнішим за свого опонента. Він захистив чемпіонські пояси, здолавши британця одностайним рішенням суддів.

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Суцільна повага

На пресконференції Олександр Усик розповів, що він насправді думає про Тайсона Ф’юрі після 24 проведених раундів з ним у ринзі. Українець був дуже люб'язним і заявив, що не тримає на свого суперника зла, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

"Це мій найкращий друг. Я дуже поважаю цього хлопця, тому що він, я думаю він крутий опонент. Тайсон Ф’юрі зробив мене сильнішим. Тайсон Ф’юрі не надто мотивував мене, але він чудовий суперник, він великий мужик, чудовий боксер. Він хороша людина.

Тайсон багато говорить, так? Але це просто шоу. Я дуже поважаю Тайсона Ф’юрі. Послухайте, 24 раунди! Зараз це вже історія", – сказав Олександр.

До слова. Після завершення реваншу Олександр Усик розповів про свої плани в боксі. Він заявив, що не збирається завершувати кар'єру, як це прогнозували деякі експерти.

Зазначимо, що після оголошення результату Тайсон Ф'юрі був обурений і відмовився коментувати рішення суддів у ринзі. Пізніше він заявив, що був упевнений у перемозі та вважає, що його обікрали.