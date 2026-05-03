Найвпливовіша людина у боксі змушує Усика битися з непереможним німцем

Український чемпіон світу Олександр Усик чітко говорив про бажання провести на рингу ще три поєдинки. Другий з них мав би бути проти чемпіона WBO, але у ситуацію втручається головний організатор боїв у сучасному боксі Туркі Аль-Шейх.

Голова управління Саудівської Аравії з питань розваг хоче бачити українця суперником супертяжа з Німеччини. Як пише журнал Ring, бій планують провести саме на німецькій землі.

Дивіться також Соцмережа Ілона Маска наклала санкції на Олександра Усика через прапор України

Кого хочуть нав'язати у суперники Усику?

Туркі Аль-Шейх вважає, що після бою із Ріко Верховеном в єгипетській Гізі 23 травня Олександр Усик повинен домовитися про поєдинок з "тимчасовим" чемпіоном у надважкій вазі за версією WBC Агітом Кабаєлом.

Німець є обов'язковим претендентом на пояс Усика і неодноразово говорив про бажання зустрітися з українцем у ринзі. За планом Туркі, бій має відбутися у другій половині 2026 року, а прийматиме його не Саудівська Аравія, а Німеччина.

Що відомо про Агіта Кабаєла?

За інформацією статистичного порталу BoxRec, німецький боксер на 6 років молодший за Олександра Усика – 33 роки проти 39 в українця.

На професійному ринзі Кабаєл провів 27 поєдинків, усі завершив перемогою, з них 19 достроково. Серед найбільших імен у його послужному списку – останній суперник Тайсона Ф'юрі Арсланбек Махмудов, китаєць Чжан Чжилей та легендарний американець Дерек Чісора, який нещодавно програв Деонтею Вайлдеру.

Кабаєл вже бився проти українця: у березні 2019 року його опонентом був Андрій Руденко. Німець тоді захистив пояс чемпіона Європи одностайним рішенням суддів.

Які плани на кар'єру озвучував Олександр Усик?

Український чемпіон стверджував, що проведе на профі-ринзі ще три двобої. Перший суперник вже відомий: це нідерландець Ріко Верховен, який насправді є кікбоксером.

Другий бій Усик хотів би провести проти чемпіона WBO, яким на цей момент буде або чинний володар пояса Фабіо Вордлі, або Даніель Дюбуа, з яким у Вордлі поєдинок вже 9 травня.

Третій і заключний бій кар'єри Олександра Усика мав би бути трилогією із Тайсоном Ф'юрі, який наприкінці цього року має зустрітися у ринзі з Ентоні Джошуа.