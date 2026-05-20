Олександр Усик перебуває у єгипетській Гізі, на місці майбутнього бою проти Ріко Верховена, де проводить медіадень. Не забув чемпіон і про українських фанатів, яким відправив меседж рідною мовою у телеграм.

Що сказав Усик?

Український боксер повідомив про те, що тепер у нього новий особистий телеграм-канал.

Хей "роднічкі", всіх вітаю. Тепер я буду з вами в цьому телеграм-каналі. Медіадень починається. Всім добра. Слідкуйте,

– сказав Усик.

Зазначимо, раніше на своїй сторінці у соцмережі X панівний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) заявив, що втратив контроль над уже колишнім каналом у телеграм. Олександр попросив адміністрацію цього месенджера зняти верифікацію зі старого профілю.

Днями британське видання Boxing King Media пролило трохи світла на підготовку до вечора боксу у Гізі. У соцмережі X журналісти показали двохвилинний ролик про те, як навпроти єгипетських пірамід монтують ринг для майбутнього дійства. У відео видно, що робота триває практично цілодобово.

Що далі для Усика?

Спочатку український чемпіон повинен захистити чемпіонські титули WBC, WBA та IBF. Ріко Верховен претендуватиме лише на пояс WBC, тож у випадку перемоги нідерландця інші два титули стануть вакантними.

У коментарі для 24 Каналу відомий тренер з боксу Дмитро Сосновський заявив, що в Олександра Усика не повинно виникнути жодних проблем у поєдинку з Верховеном.

