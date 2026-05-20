Александр Усик находится в египетской Гизе, на месте предстоящего боя против Рико Верховена, где проводит медиадень. Не забыл чемпион и об украинских фанатах, которым отправил месседж на родном языке в телеграмм.
К теме Усик – Верховен: как смотреть в Украине, время, дата боя и телеканал
Что сказал Усик?
Украинский боксер сообщил о том, что теперь у него новый личный телеграм-канал.
Хей "роднички", всех поздравляю. Теперь я буду с вами в этом телеграм-канале. Медиадень начинается. Всем добра. Следите,
– сказал Усик.
Отметим, ранее на своей странице в соцсети X господствующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе (более 90,72 килограмма) заявил, что потерял контроль над уже бывшим каналом в телеграмм. Александр попросил администрацию этого мессенджера снять верификацию со старого профиля.
На днях британское издание Boxing King Media пролило немного света на подготовку к вечеру бокса в Гизе. В соцсети X журналисты показали двухминутный ролик о том, как напротив египетских пирамид монтируют ринг для будущего действа. В видео видно, что работа продолжается практически круглосуточно.
Что дальше для Усика?
Сначала украинский чемпион должен защитить чемпионские титулы WBC, WBA и IBF. Рико Верховен будет претендовать только на пояс WBC, поэтому в случае победы нидерландца другие два титула станут вакантными.
В комментарии для 24 Канала известный тренер по боксу Дмитрий Сосновский заявил, что у Александра Усика не должно возникнуть никаких проблем в поединке с Верховеном.
С кем может подраться Усик после Верховена?
- Одним из вероятных следующих оппонентов украинского чемпиона является немец курдского происхождения Агит Кабаел, который удерживает временный пояс по версии WBC. Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора назвал этого спортсмена тем, кто может победить Александра.
- Правда, во время личной встречи с Кабаелом Чисора во время личной встречи с Кабаелом заявил, что немец не получит этот бой в 2026 году "по политическим причинам". Временный обладатель пояса WBC отнесся к этому утверждению с определенной иронией.