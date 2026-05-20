Александр Усик находится в египетской Гизе, на месте предстоящего боя против Рико Верховена, где проводит медиадень. Не забыл чемпион и об украинских фанатах, которым отправил месседж на родном языке в телеграмм.

Что сказал Усик?

Украинский боксер сообщил о том, что теперь у него новый личный телеграм-канал.

Хей "роднички", всех поздравляю. Теперь я буду с вами в этом телеграм-канале. Медиадень начинается. Всем добра. Следите,

– сказал Усик.

Отметим, ранее на своей странице в соцсети X господствующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе (более 90,72 килограмма) заявил, что потерял контроль над уже бывшим каналом в телеграмм. Александр попросил администрацию этого мессенджера снять верификацию со старого профиля.

На днях британское издание Boxing King Media пролило немного света на подготовку к вечеру бокса в Гизе. В соцсети X журналисты показали двухминутный ролик о том, как напротив египетских пирамид монтируют ринг для будущего действа. В видео видно, что работа продолжается практически круглосуточно.

Что дальше для Усика?

Сначала украинский чемпион должен защитить чемпионские титулы WBC, WBA и IBF. Рико Верховен будет претендовать только на пояс WBC, поэтому в случае победы нидерландца другие два титула станут вакантными.

В комментарии для 24 Канала известный тренер по боксу Дмитрий Сосновский заявил, что у Александра Усика не должно возникнуть никаких проблем в поединке с Верховеном.

