Усик звернувся до вболівальників з важливою заявою
- Олександр Усик оголосив про запуск нового особистого телеграм-каналу після втрати контролю над попереднім.
- Усик знаходиться в єгипетському місті Гіза, де готується до бою проти Ріко Верховена. Українець захищатиме титули WBC, WBA та IBF.
Володар поясів WBC, WBA та IBF Олександр Усик звернувся до своїх шанувальників з Єгипту, де уже 23 травня відбудеться його наступний бій. Українець залишив чітку інформацію фанам.
Олександр Усик перебуває у єгипетській Гізі, на місці майбутнього бою проти Ріко Верховена, де проводить медіадень. Не забув чемпіон і про українських фанатів, яким відправив меседж рідною мовою у телеграм.
До теми Усик – Верховен: як дивитися в Україні, час, дата бою та телеканал
Що сказав Усик?
Український боксер повідомив про те, що тепер у нього новий особистий телеграм-канал.
Хей "роднічкі", всіх вітаю. Тепер я буду з вами в цьому телеграм-каналі. Медіадень починається. Всім добра. Слідкуйте,
– сказав Усик.
Зазначимо, раніше на своїй сторінці у соцмережі X панівний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) заявив, що втратив контроль над уже колишнім каналом у телеграм. Олександр попросив адміністрацію цього месенджера зняти верифікацію зі старого профілю.
Днями британське видання Boxing King Media пролило трохи світла на підготовку до вечора боксу у Гізі. У соцмережі X журналісти показали двохвилинний ролик про те, як навпроти єгипетських пірамід монтують ринг для майбутнього дійства. У відео видно, що робота триває практично цілодобово.
Що далі для Усика?
Спочатку український чемпіон повинен захистити чемпіонські титули WBC, WBA та IBF. Ріко Верховен претендуватиме лише на пояс WBC, тож у випадку перемоги нідерландця інші два титули стануть вакантними.
У коментарі для 24 Каналу відомий тренер з боксу Дмитро Сосновський заявив, що в Олександра Усика не повинно виникнути жодних проблем у поєдинку з Верховеном.
З ким може побитись Усик після Верховена?
- Одним з імовірних наступних опонентів українського чемпіона є німець курдського походження Агіт Кабаєл, який утримує тимчасовий пояс за версією WBC. Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора назвав цього спортсмена тим, хто може перемогти Олександра.
- Щоправда, під час особистої зустрічі із Кабаєлом Чісора заявив, що німець не отримає цей бій у 2026 році "через політичні причини". Тимчасовий володар поясу WBC поставився до цього твердження з певною іронією.