Меркушина встановила особистий рекорд і найкращий результат України на фіналі Кубка світу

В спринтерській гонці на Кубку світу в Голменколлені Олександра Меркушина брала участь завдяки особистій квоті, отриманій за підсумками юніорського чемпіонату світу. Під час цієї гонки спортсменка показала свій найкращий результат на дорослому рівні.

Українська біатлоністка встановила новий особистий рекорд у кар'єрі. На останньому етапі Кубка світу з біатлону вона фінішувала 14-ю, покращивши свій попередній результат – 17-те місце на Олімпіаді-2026, розповідає 24 канал.

Окрім Меркушиної, від України до гонки переслідування кваліфікувалася лише Христина Дмитренко, яка з двома нулями фінішувала на 52-му місці.

Інші українські спортсменки – Дарина Чалик, Олена Городна та Юлія Джима – не потрапили до топ-60.

Перемогу в гонці здобула шведка Ганна Еберг, друге місце посіла італійка Ліза Віттоцці, а третє – Ельвіра Еберг.

Француженка Лу Жанмонно, зробивши один промах, фінішувала на шостому місці, але цього вистачило, щоб вперше в кар'єрі здобути Великий кришталевий глобус. Після завершення попереднього етапу в естонському Отепя, вона здобула Малий кришталевий глобус у спринтерському заліку.

