Меркушина встановила особистий рекорд і найкращий результат України на фіналі Кубка світу
- Олександра Меркушина встановила особистий рекорд, фінішувавши 14-ю на фіналі Кубка світу в Голменколлені.
- Шведка Ганна Еберг виграла гонку, а французька біатлоністка Лу Жанмонно здобула Великий кришталевий глобус.
В спринтерській гонці на Кубку світу в Голменколлені Олександра Меркушина брала участь завдяки особистій квоті, отриманій за підсумками юніорського чемпіонату світу. Під час цієї гонки спортсменка показала свій найкращий результат на дорослому рівні.
Українська біатлоністка встановила новий особистий рекорд у кар'єрі. На останньому етапі Кубка світу з біатлону вона фінішувала 14-ю, покращивши свій попередній результат – 17-те місце на Олімпіаді-2026, розповідає 24 канал.
Як пройшов для України Кубок світу з біатлону?
Окрім Меркушиної, від України до гонки переслідування кваліфікувалася лише Христина Дмитренко, яка з двома нулями фінішувала на 52-му місці.
Інші українські спортсменки – Дарина Чалик, Олена Городна та Юлія Джима – не потрапили до топ-60.
Які результати Кубку світу з біатлону?
Перемогу в гонці здобула шведка Ганна Еберг, друге місце посіла італійка Ліза Віттоцці, а третє – Ельвіра Еберг.
Француженка Лу Жанмонно, зробивши один промах, фінішувала на шостому місці, але цього вистачило, щоб вперше в кар'єрі здобути Великий кришталевий глобус. Після завершення попереднього етапу в естонському Отепя, вона здобула Малий кришталевий глобус у спринтерському заліку.
Що відомо про минулі етапи Кубку світу з біатлону?
- Українська біатлоністка Юлія Джима зазнала серйозної поразки на етапі Кубка світу в естонському Отепяя, фінішувавши у жіночому спринті на 99-му місці – найгіршому в кар'єрі. 35-річна спортсменка допустила чотири промахи на вогневих рубежах і програла майже три хвилини чистим ходом, нижче фінішували лише чотири біатлоністки.
Цього сезону Джима набрала всього 9 очок і посідає 90-те місце у загальному заліку Кубка світу. Для порівняння, раніше вона регулярно потрапляла до топ-30 – 60 та виходила до гонок переслідування. Раніше її найгірший результат у спринті був 82-м на етапі в Оберхофі.
Жіноча збірна не змогла фінішувати в топ-10 Кубка націй сезону 2025/2026 і опустилася на 14-те місце – найгірший показник за понад 20 років. Через це Україна втратила одну квоту в особистих гонках і тепер може виставити лише чотирьох спортсменок, найменше з сезону 2005/2006. Результати в Отепяя остаточно позбавили команду шансів повернутися до першої десятки рейтингу, пише Суспільне Спорт.