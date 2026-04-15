"Хамло, який побив жінок": легенда Динамо вперше відкрито прокоментував побиття сантехніка

Колишній тренер збірної України та Динамо Олексій Михайличенко озвучив свою позицію в історії з нібито побиттям сантехніка під час найбільш важкої фази зимових відключень світла у Києві.

Легенда київського клубу в інтерв'ю на ютуб-каналі Дениса Бойка наполіг на тому, що свідчення постраждалого не відповідають дійсності. А також визнав, що йому є про що шкодувати в цій ситуації.

Дивіться також Олексій Михайличенко на чолі збірної України: від тріумфу молодіжки до сліз Шевченка

Що сказав Михайличенко про побиття сантехніка?

Екстренер фактично звинуватив працівника комунальних служб у наклепі, заявивши, що "на ньому не знайшли жодного синця". Він також пояснив, що людина облаяла і вдарила жінок, які прийшли до нього поговорити про неналежне виконання обов'язків, назвавши слюсаря "хамлом".

Шкода, що я його зрештою не побив,

– сказав Михайличенко.

Динамівець вважає, що уся ця ситуація не набула б розголосу у пресі, якби не його ім'я. І натякнув, що сантехнік, вочевидь, хотів отримати з хайпу довкола відомого футболіста і тренера вигоду, включно з фінансовою.

Ведучий подкасту Денис Бойко підтримав екскерманича, охарактеризувавши його як дуже спокійну і врівноважену людину, не здатну на те, щоб без вагомого приводу відлупцювати іншого.

Які деталі скандалу з Олексієм Михайличенком?