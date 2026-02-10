"Пам'ять – не порушення": українська спортсменка засудила МОК через "шолом пам'яті" Гераскевича

Зимові Олімпійські ігри в Мілані набирають обертів. Україна є однією з учасниць змагання, які проходять з 6 по 22 лютого.

Головним ньюзмейкером серед українців залишається Владислав Гераскевич. Скелетоніст нагадує світу про війну в Україні, але Міжнародному олімпійському комітету це не подобається, повідомляє Суспільне Спорт.

Як Смага підтримала Гераскевича?

МОК заборонив українцю виступати на змаганнях у "шоломі пам'яті". На ньому зображені 22 спортсмени, які загинули через війну Росії проти України.

Владислав у ньому вийшов на перше тренування. Зрештою українські спортсмени засудили рішення МОК, а санкарка Олена Смага публічно підтримала Гераскевича під час свого виступу.

Після третього заїзду в одномісних санах Олена продемонструвала у камеру звернення до МОК. На рукавичці Смаги був напис: "Пам'ять – це не порушення правил".



Смага підтримала Гераскевича у протистоянні з МОК / скріншот з трансляції

Відзначимо, що українка кваліфікувалась у фінальний заїзд, де посіла 20 місце. Що ж стосується Гераскевича, то скелетоніст проігнорував заборону від МОК та вийшов у "шоломі пам'яті" і на друге тренування.

Через це Владиславу може загрожувати дискваліфікація. Самі чоловічі змагання зі скелетону відбудуться 12 – 13 лютого. На них українцю дозволили виступати із чорною стрічкою.

