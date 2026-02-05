Майже три тисячі спортсменів будуть боротись за 116 комплектів медалей. 24 Канал розповідає, яка збірна вважається фаворитом змагань у командному заліку.

Які країни були лідерами на попередніх Олімпіадах?

На Олімпійських іграх-2022, які приймав Пекін, найбільше нагород здобула Норвегія. Її спортсмени вибороли 37 медалей, з яких 16 – "золотих".

Другу сходинку в заліку посіла Німеччина, а трійку замкнули США. У їхніх скарбничках було 27 і 25 нагород відповідно.

Майже ідентична трійка була у 2018 році на Білій Олімпіаді, яку приймала столиця Південної Кореї. Тоді також перші дві позиції були за норвежцями та німцями, але американців випередила Канада, яка замкнула топ-3.

Ці ж країни є фаворитами й на змаганнях у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Україна не опинилась у топ-10 претендентів.

Прогноз букмекера

На сайті betking опубліковані такі коефіцієнти на лідера Олімпійських ігор-2026 за кількістю медалей: Норвегія – 1,33. Німеччина – 5,40, США – 7,00, Канада й Італія – по 15,00, Швеція – 21,00, Нідерланди, Китай, Франція та Швейцарія – по 70,00.

*Коефіцієнти подані станом на 15:10 4.02.2026.

Зазначимо, що загалом Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 спортсменів. Найбільше наших атлетів буде в біатлоні (10), санному спорті та фристайлі (9).

Що відомо про медальні здобутки України на зимових ОІ?