Укр Рус
Sport News 24 Олімпійські ігри Українські спортсмени розпочнуть виступи на Олімпіаді ще до офіційного відкриття
4 лютого, 09:13
3

Українські спортсмени розпочнуть виступи на Олімпіаді ще до офіційного відкриття

Денис Іваненко
Основні тези
  • Українські спортсмени розпочнуть виступи на Олімпіаді-2026 ще до відкриття, це будуть офіційні тренування.
  • Загалом Україну на Олімпійських іграх-2026 представлять 46 спортсменів, з найбільшими командами в біатлоні, санному спорті та фристайлі.

У п'ятницю, 6 лютого, розпочнуться XXV зимові Олімпійські ігри. Вони триватимуть до 22 лютого.

Їх прийматимуть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Ще до старту змагань відбудуться деякі офіційні заходи інформує 24 Канал.

Читайте також Швейцарська спортсменка на Олімпіаді розплакалася через Україну: що сталося

Коли Україна вперше виступить на Олімпіаді-2026?

Зокрема, кваліфікація керлінгу розпочнеться 4 лютого. Також у цей день перші українські спортсмени продемонструють свої навички.

Вони візьмуть участь в офіційних тренуваннях. Відкриє цю програму для нашої збірної Дмитро Шеп'юк, інформує МОК.

Наш гірськолижник зробить це о 13:30 за київським часом. Також стартовий тренувальний заїзд проведуть санкарі Андрій Мандзій та Антон Дукач (21:30).

Перші ж змагання для "синьо-жовтих" розпочнуться 7 жовтня. Катерина Коцар об 11:30 стартує у кваліфікації фристайлу.

Довідка. Загалом Україну на Олімпійських іграх-2026 представлять 46 спортсменів. Така ж кількість була й у Пекіні-2022.

Зазначимо, що найбільше "синьо-жовті" матиму представництва в біатлоні та санному спорті (по десять), а також у фристайлі (дев'ять).

Як Україна виступала раніше на зимових ОІ?

  • Вперше наша країна була представлена на Білій Олімпіаді у 1994 році. Тоді дебютну медаль для "синьо-жовтих" здобула Валентина Цербе-Несіна, а перше "золото" – Оксана Баюл.

  • Загалом Україна має у своєму активі поки дев'ять нагород: три "золота", одне "срібло" та п'ять "бронз". Жодної медалі наші спортсмени не здобули на двох Іграх – у 2002 та 2010 роках.

  • Найуспішнішим видом спорту є біатлон (5 медалей). Ще по дві нагороди українці виграли у фристайлі та фігурному катанні.

  • Поки останнім медалістом є Олександр Абраменко. Він став чемпіоном у 2018 році та здобув "срібло" в Пекіні-2022.