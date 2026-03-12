МПК повідомив Росію про покарання української біатлоністки за напис "Stop War" на Паралімпіаді
- Українській парабіатлоністці Олександрі Кононовій було зроблено зауваження за носіння сережок з написом "Stop War" на Паралімпіаді, оскільки це порушувало регламент.
- Організатори Паралімпіади-2026 також вимагали зняти український прапор з будівлі, де проживала збірна, та забрали прапор і хустку у сім'ї українського паралімпійця.
Українська парабіатлоністка Олександра Кононова вирішила брати участь у змаганнях у сережках синьо-жовтих кольорів із написом "Stop War". Організатори Паралімпіади зробили їй зауваження, пояснивши, що це порушує регламент.
Міжнародний паралімпійський комітет похвалив співробітників, які не дозволили українській біатлоністці Кононовій виходити на нагородження Ігор-2026 у сережках із написом "Stop War", звинувативши її у порушенні правил. Розповів пресаташе МПК Крейг Спенс російському агентству, зазначивши, що Кононова намагалася показати політичне гасло проти російської агресії.
Як прокоментував Спенс заборону сережок?
Вони зрозуміли, що Олександра Кононова збиралася піднятися на подіум і на ній були сережки з написом "Зупиніть війну".
Він зазначив, що співробітник помітив ці сережки і зрозумів, що це, найімовірніше, порушить їхні додаткові правила проведення демонстрацій, які були чітко доведені до відома всіх національних комітетів до початку Ігор.
Спенс додав, що ситуація була виявлена, врегульована, і для них це був кінець справи.
Які ще скандали відбулися зі збірною України на Паралімпіаді-2026?
Українські спортсмени та офіційні представники заявили про системний тиск і дискримінацію на Іграх.
Організатори в перші дні змагань вимагали зняти український прапор із фасаду будівлі, де проживала збірна.
Як пише Укрінформ, на одному із спортивних об'єктів організатори зупинили сім'ю українського паралімпійця, яка прийшла підтримати спортсмена, забрали український прапор і навіть хустку з національним орнаментом у матері учасника, після чого дозволили їм увійти на трибуни.