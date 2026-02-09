МОК відреагував на появу російського прапора під час урочистого відкриття Олімпіади
- На церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року було помічено російський прапор, що суперечить забороні МОК.
- МОК очікує дотримання умов продажу квитків і реагує на порушення, вимагаючи від власників квитків дотримуватися правил.
Міжнародний олімпійський комітет висловився щодо інциденту на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. На трибунах під час заходу було помічено прапор Росії.
МОК прокоментував запит "Главкома". Йшлося про російський прапор на відкритті Олімпіади.
Дивіться також Мілан охопили масові протести через Олімпійські ігри: в Італії фіксують диверсії на залізниці
Що відповів МОК?
У відповіді МОК зазначається, що позиція комітету щодо кодексу поведінки глядачів полягає в очікуванні дотримання умов продажу квитків.
У разі виявлення порушень персонал на місці проведення змагань звертається до відповідних власників квитків і повідомляє їх про це.
Що відомо про російську символіку на Олімпіаді 2026?
- На зимових Олімпійських іграх 2026 в Італії кілька разів помітили російський прапор на церемонії відкриття та трибунах, незважаючи на заборону МОК. Російські спортсмени виступають як "нейтральні атлети" без прапора та гімну, а будь-яка національна символіка заборонена.
- Перед початком зимових Олімпійських ігор 2026 у Мілані та Кортині‑д'Ампеццо Міжнародний олімпійський комітет ухвалив жорстку заборону на використання російської державної символіки на ВСІХ об'єктах Ігор, включно з прапором, емблемами та іншими атрибутами Росії, навіть для вболівальників.
Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість скасування частини обмежень для Росії, введених після вторгнення в Україну. Поки що російські спортсмени можуть виступати лише як нейтральні атлети без прапора та гімну. Україна та частина європейських країн критикують цю ініціативу, наголошуючи, що санкції слід зберігати до завершення війни.