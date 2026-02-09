МОК відреагував на появу російського прапора під час урочистого відкриття Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет висловився щодо інциденту на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. На трибунах під час заходу було помічено прапор Росії.

МОК прокоментував запит "Главкома". Йшлося про російський прапор на відкритті Олімпіади.

Що відповів МОК?

У відповіді МОК зазначається, що позиція комітету щодо кодексу поведінки глядачів полягає в очікуванні дотримання умов продажу квитків.

У разі виявлення порушень персонал на місці проведення змагань звертається до відповідних власників квитків і повідомляє їх про це.

Що відомо про російську символіку на Олімпіаді 2026?