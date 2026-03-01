ФІФА вирішила змінити правила футболу через расистський скандал із Вінісіусом

В Лізі чемпіонів визначились 16 команд-учасниць 1/8 фіналу. Серед клубів, які продовжують боротьбу за трофей, залишаєтья мадридський Реал.

Команда Альваро Арбелоа змогла пройти Бенфіку в 1/16 фіналу. Головною дійовою особою в цих іграх став Вінісіус Жуніор, повідомляє The Telegraph.

Як ФІФА боротиметься з расизмом?

Бразилець забив в обох зустрічах, але при цьому потрапив у гучний скандал. Вінісіус звинуватив гравця Бенфіки Джанлуку Престіанні в расистських образах.

Після цього інциденту ФІФА розглядає можливе нововведення у правила футболу. Організація хоче ввести покарання для гравців, які прикривають рот, щоб приховати образливі вигуки на адресу суперників.

За таке порушення футболісту можуть показати жовту або червону картку. ФІФА хоче запровадити це правило до кінця квітня, щоб воно вже діяло на чемпіонаті світу-2026.

Поштовхом для розгляду цього питання стала саме поведінка Престіанні у моменті із Вінісіусом. Аргентинець заперечує звинувачення у расизмі, але при цьому в тому епізоді він прикрив ріт рукою.

Що відомо про скандали із Вінісіусом?