ФІФА вирішила змінити правила футболу через расистський скандал із Вінісіусом
- ФІФА розглядає введення покарання для гравців, які прикривають рот під час матчу.
- Причиною для такого рішення є расистський скандал між Вінісіусом та Джанлукою Престіанні.
В Лізі чемпіонів визначились 16 команд-учасниць 1/8 фіналу. Серед клубів, які продовжують боротьбу за трофей, залишаєтья мадридський Реал.
Команда Альваро Арбелоа змогла пройти Бенфіку в 1/16 фіналу. Головною дійовою особою в цих іграх став Вінісіус Жуніор, повідомляє The Telegraph.
Як ФІФА боротиметься з расизмом?
Бразилець забив в обох зустрічах, але при цьому потрапив у гучний скандал. Вінісіус звинуватив гравця Бенфіки Джанлуку Престіанні в расистських образах.
Після цього інциденту ФІФА розглядає можливе нововведення у правила футболу. Організація хоче ввести покарання для гравців, які прикривають рот, щоб приховати образливі вигуки на адресу суперників.
За таке порушення футболісту можуть показати жовту або червону картку. ФІФА хоче запровадити це правило до кінця квітня, щоб воно вже діяло на чемпіонаті світу-2026.
Поштовхом для розгляду цього питання стала саме поведінка Престіанні у моменті із Вінісіусом. Аргентинець заперечує звинувачення у расизмі, але при цьому в тому епізоді він прикрив ріт рукою.
Що відомо про скандали із Вінісіусом?
- Гравець Реала неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. У 2023 році Вінісіус вступив у публічний конфлікт із вболівальниками Валенсії.
- Він звинуватив фанатів у образливих вигуках у свій бік на расистську тематику. У підсумку трьом глядачам тоді довічно заборонили відвідувати стадіони в Іспанії.
- Пізніше ФІФА призначила Вінісіуса головою новоствореного комітету з боротьби із расизмом, повідомляв офіційний сайт ФІФА. Тепер же матч проти Бенфіки знову втрутив гравця у скандал.
- Конфлікт між гравцями почався після того, як Вінісіус провокативно відсвяткував гол перед фанатами Бенфіки. У підсуммку бразилець поскаржився на Престіанні через ймовірно расистські вигуки.
- Суддя зупинив матч на 10 хвилин. адже Вінісіус хотів бойкотувати гру. Пізніше УЄФА відкрив провадження щодо цього інциденту, а самого гравця Бенфіки відсторонив на матч-відповідь.
- При цьоу Престіанні не було висунуто жодних офіційних звинувачень, дискваліфікацію виписали "до з'ясування обставин". У 1/8 фіналу Реал протистоятиме Манчестер Сіті.