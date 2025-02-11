Шевченко поговорив із журналістами з нагоди річниці в УАФ: що казав голова українського футболу

Президент УАФ провів пресконференцію, на якому підбив підсумки роботи на чолі організації за 2024 рік. Розповідаємо про усе найцікавіше з цієї зустрічі.

У вівторок, 11 лютого, в Києві у Будинку футболу відбулась пресконференція президента УАФ Андрія Шевченка. Сталась вона з нагоди річниці роботи легенди Динамо на чолі асоціації.

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25 січня 2024 року Виконком УАФ обрав Шевченка новим президентом організації замість Андрія Павелка. Представник 24 Каналу відвідав захід у Будинку футболу та розповідає про усе найцікавіше з нього.

Дев'ять пунктів Шевченка

Шевченко почав свій виступ з подяки Збройним силам України, а також працівникам УАФ за цей рік роботи. У 2024-му президент представив свій план розвитку футболу в Україні, який складався з дев'яти пунктів:

прозорість

діджиталізація

підготовка спеціалістів

розвиток збірних

співпраця з клубами

реформа арбітражу

посттравматичне відновлення

ефективний маркетинг

міжнародне співробітництво

По всім цим пунктам голова УАФ та його команда надали короткий звіт. До прикладу, великий акцент був зроблений на фінансовій складовій та її прозорості.

Фінансові підсумки

Згідно зі звітом УАФ, організація заробила 7,7 мільйона євро за 2024 рік. Надходження в асоціацію склали 29,1 мільйона євро, тоді як витрати – 21,8 мільйона. При цьому 400 тисяч євро лишались на балансі УАФ на момент призначення Шевченка.

Головним джерелом надходжень був УЄФА, який виділив більше 75% від всіх доходів організації. У свою чергу серед витрат найвагомішою статею стало утримання національної збірної України (31%).



Звіт по надходженням в УАФ за 2024 рік / скріншот з презентації



Звіт по витратам в УАФ за 2024 рік / скріншот з презентації

Велику увагу в УАФ приділили питанню діджиталізації футболу. Шевченко зазначив, що Україна суттєво відстає в цьому питанні від провідних європейських країн, але рухається в напрямку розвитку цифровізації.

УАФ розпочала втілення електронного обігу документів, також йде робота над електронною системою управління змагань. Крім того, асоціація планує створити мобільний додаток для фанатів та суб'єктів футболу для оперативного доступу до важливої інформації.

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Згадали і про нових спонсорів національної збірної. Компанія Adidas вже вдягає команду і у 2025 році планує випустити ексклюзивну форму для України. Також УАФ почала співпрацю із "АВТ-Баварія", яка представила новий автобус для "синьо-жовтих".



Автобус для збірної України / скріншот з презентації

Година відповідей на питання

Іншим пунктам цього плану було приділено менше уваги. Після цього слово надали журналістам, які близько години розпитували Андрія Миколайовича про найбільш цікаві питання. Пробіжимось по них.

Оновлений Кубок України. УАФ розробляє нову стратегію формату Кубка. Асоціація визнає, що турнір став менш цікавим для глядачів, тому має намір освіжити формат змагання та розробити новий трофей для переможця.

Інвестиції в інфраструктуру. Асоціація наразі не приділяє велику увагу розвитку футбольної інфраструктури. Андрій Шевченко залишив це питання на післявоєнний час, а кошти під розвиток об'єктів зберігаються на спеціальних рахунках від ФІФА та УЄФА.

Про допінг-історію Михайла Мудрика:

Я спілкувався з Михайлом та його представниками. До нас прийшли запити від його юристів, ми з ними на контакті. Шкода, що так склалося, але Мудрик – дуже важливий футболіст для національної команди. Ми його будемо підтримувати,

– заявив Шевченко.

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Рекрутинг українських футболістів закордоном. УАФ формує структуру, за яку відповідають Сергій Ребров та Унаї Мельгоса. У них є скаути, команда займається розробкою структури для пошуку гравців для збірних України.

Шевченка запитали про його статус резидента Великої Британії:

Перехід українців закордон. Питання стосувалось того, наскільки законно українські гравці виїжджають закордон та лишаються там грати під час воєнного стану. Андрій Шевченко зазначив, що УАФ не займається питаннями трансферів гравців та не може нести за це відповідальність.

Матчі України в Німеччині. Журналіст "West German Radio" з Німеччини поцікавився, чи планує наша команда проводити матчі відбору на ЧС-2026 в їх країні. Голова УАФ заявив, що розглядаються всі можливі країни з чималою кількістю українських фанатів і Німеччина серед них.

Про Тимощука в CAS та відносини із Каладзе:

Тимощука не існує та не буде існувати в українському футболі. Це однозначна позиція всієї спільноти і моя теж. Те, що він виграв в суді апеляцію, це не ми приймали рішення. Я можу сказати, що для нас всіх він не існує в українському футболі. У питанні з Каладзе я підтримую нашого Президента та Україну. Каладзе для мене не існує,

– заявив Шевченко.

Завод у Краматорську. Президент УАФ зазначив, що завод з виробництва штучних полів у Краматорську існує, але він заарештований. Півроку тому туди завітали представники асоціації, там все було. Потім була інформація про можливий прильот, але він все одно заарештований.

Приїзд Клоппа в Україну. Шевченко вирішив не обіцяти, але повідомив, що із Юргеном тривають перемовини щодо його приїзду в Україну. Також УАФ веде розмови про майстер-класи від інших топ-тренерів.