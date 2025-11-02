Випробовують Забарного: ПСЖ хоче купити ще одного росіянина
- ПСЖ зацікавлений у підписанні 20-річного росіянина Олексія Батракова.
- Гравець виступає за московський Локомотив та представляє збірну Росії.
Влітку захисник збірної України Ілля Забарний перебрався в ПСЖ, де виступає росіянин Матвій Сафонов. Тепер же представників країни-терористки в паризькому клубі може побільшати.
Вже наступного року ПСЖ може придбати чергового гравця з російським паспортом. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистський Матч ТВ, французи зацікавлені у футболісті московського Локомотива.
Кого хоче підписати ПСЖ?
Мова про 20-річного Олексія Батракова, який грає на позиції атакувального півзахисника. Повідомляється, що наступного літа ПСЖ готується зробити Локомотиву щедру пропозицію.
Олексія називають одним з найбільш перспективних гравців країни-терористки. Попри молодий вік Батраков награв вже 61 матч за московський клуб.
На його рахунку 28 голів та 14 асистів згідно з Transfermarkt. Крім того, хавбек виступає за збірну Росії та оформив у її складі по три м'ячі та результативні передачі.
Нагадаємо, що у 2024 році ПСЖ вже щедро профінансував бюджет Росії. Французька команда заплатила аж 20 мільйонів євро Краснодару за Матвія Сафонова. Частина з цих грошей пішли на забезпечення російських військ, які продовжують вбивати мирних українців.
Ілля Забарний в ПСЖ
- Забарний обійшовся ПСЖ у 63 мільйони євро. Перехід з Борнмута викликав неоднозначні емоції у українських фанів саме через наявність Сафонова.
- Ходили чутки, що Ілля вимагав у ПСЖ продати Матвія. Проте росіянин залишився у клубі, хоч і вважається гравцем запасу.
- У поточному сезоні Сафонов є дублером новачка Люки Шевальє та поки не зіграв жодного матчу за парижан.
- Раніше Забарний прокоментував відносини із Сафоновим. Ілля одразу став основним гравцем ПСЖ, забивши один гол у 13-ти матчах.
- Зазначимо, що ПСЖ посідає перше місце в чемпіонаті Франції, але випереджає Марсель всього на два бали. В Лізі чемпіонів французи стартували з трьох перемог і також очолили турнірну таблицю.