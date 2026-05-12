Ганьба для Реала: клуб Андрія Луніна побив антирекорд, програвши усі трофеї у сезоні

Після поразки в Ель-Класико і здобуття Барселоною титулу Прімери мадридський Реал офіційно завершив сезон без жодного трофею. Таким чином підопічні Альваро Арбелоа перевершили негативне досягнення лондонського Арсеналу.

Йдеться про те, як команді вдається втілити зірковість свого складу у виграні турніри. Як відзначив статистичний портал Transfermarkt в інстаграмі, ніколи раніше клуб з настільки високою сумарною трансферною вартістю гравців не залишався без кубків та медалей.

Дивіться також Барселона – чемпіон Іспанії: результат Ель-Класико з Реалом

Скільки коштує склад мадридського Реала?

За підрахунками експертів, для придбання усього складу "бланкос" було б потрібно заплатити 1 мільярд 340 мільйонів євро.

Очевидно найдорожчим футболістом "вершкових" є француз Кіліан Мбаппе, контракт якого оцінюється у 200 мільйонів в єдиній європейські валюті. На другому місці бразилець Вінісіус Жуніор, перехід якого до іншої команди коштував би 150 мільйонів. Замикає трійку Джуд Беллінгем з показником у 140 мільйонів євро.

Українського голкіпера Андрія Луніна Transfermarkt оцінює у 15 мільйонів. Цікаво, що його партнер по позиції Тібо Куртуа не набагато дорожчий – 18 мільйонів, що пояснюється його доволі зрілим віком у 34 роки і значною травматичністю.

Який антирекорд побив Реал?

Мадридці стали найдорожчим клубом в історії, який провалив сезон і не зміг поповнити колекцію трофеїв бодай одним кубком.

Реал перевершив досягнення зі знаком "мінус" лондонського Арсенала, який під керівництвом Мікеля Артети не зміг нічого виграти у сезоні 2024/2025, хоча набрав собі гравців на загальну суму 1 мільярд 128 мільйонів. "Каноніри" можуть перевершити самі ж себе цьогоріч, але все ж шанси на те, що вони синхронно втратять і чемпіонство Англії, і перемогу у Лізі чемпіонів, не настільки високі.

Ще два англійські клуби, Челсі і Ліверпуль, також опинилися у списку невдах. Але якщо мерсисайдці вже точно не здобули жодного трофею зі своїм складом на понад 1 мільярд євро, то у "синіх" лондонців, попри тотальну кризу і звільнення тренера, залишається варіант з Кубком Англії, де у фіналі треба переграти Манчестер Сіті.

Що сталося з Реалом наприкінці сезону?

Мадридці мають величезні проблеми з мікрокліматом у колективі: справа дійшла до бійки між Вальверде і Чуамені, після якої один із гравців потрапив до лікарні.

Альваро Арбелоа більше не контролює ситуацію у роздягальні, а декілька футболістів, за чутками, узагалі більше не розмовляють з тренером.

Влітку Реал шукатиме собі нового коуча. Головним претендентом називають Жозе Моурінью, який вже очолював королівський клуб понад десятиліття тому.