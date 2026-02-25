Це буде вже третій матч між цими суперниками за останній місяць. Ще наприкінці січня Бенфіка та Реал зійшлись в останньому турі етапу ліги, де португальцям потрібна була перемога у два м'ячі для проходу далі, повідомляє 24 Канал.

Чи спроможна Бенфіка на реванш?

У підсумку португальці тріумфували з рахунком 4:2, а вирішальний гол забив український воротар Анатолій Трубін. Завдяки цьому "орли" і проййшли у плей-оф, але там жереб знову їх звів із Реалом.

Перший матч 1/16 фіналу подарував чимало емоцій та навіть гучний скандал. Долю зустрічі в Лісабоні вирішив єдиний гол Вінісіуса після перерви.

Бразилець занадто емоційно почав святкувати, що обурило гравців Бенфіки. Як наслідоку, у Вінісіуса виникла перепалка із Джанлукою Престіанні, якого бразилець звинуватив у расизмі.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Ліги чемпіонів. Перемога Реала – 1,48, нічия – 5,00, успіх Бенфіки – 6,00. На прохід мадридців виставлений коефіцієнт 1,08, тоді як лісабонців – 8,00. Що ж стосується кількості голів, то "тотал більше 2,5" оцінений у 1,46, тоді як на ТМ2,5 – 2,66.

*Коефіцієнти подані станом на 18:25 24.02.2026

Зрештою матч зупиняли на 10 хвилин, а аргентинця навіть відсторонили на матч-відповідь. Причому Джанлуку не визнали винним у расистських образах, а забанили лише "до з'ясування обставин".

Хай там як, а для проходу в 1/8 фіналу команді Жозе Моурінью треба вигравати на "Сантьяго Бернабеу", причому бажано у два голи. Через це фанати постійно згадують той самий гол Трубіна.

Цікаво, що саме в Лізі чемпіонів Бенфіка має перевагу над Реалом в очних матчах – три перемоги при двох поразках. При цьому одна з них була навіть у фіналі КЄЧ у 1962 році (5:3).