Світоліна та Костюк піднялись у рейтингу WTA після феєричних турнірів на початку 2026 року

Українські тенісистки відіграли перші турніри у 2026 році. Еліна Світоліна та Марта Костюк вдало виступили на змаганнях в Новій Зеландії та Австралії.

Перша ракетка України тріумфувала на змагання WTA250, яке пройшло в Окленді. Світоліна пройшла чотирьох суперниць на шляху до фіналу, де здолала китаянку Сінь Ю Ван, повідомляє 24 Канал.

Як змінився рейтинг WTA?

Цей успіх дозволив Світоліній піднятися в рейтингу WTA. 2026 рік Еліна почала на 13-му місці, а успіх в Окленді підняв українку на одну сходинку.

Еліна обійшла чеську тенісистку Лінду Носкову та закріпилась на 12-й сходинці. Також покращила своє становище і Марта Костюк, причому киянка здійснила більш ефектний стрибок.

Дівчина запалила на турнірі WTA500 в Брісбені, дійшовши до фіналу. На своєму шляху Костюк вибила аж трьох представниць топ-десятки світового рейтингу.

На жаль, трофей Марті не підкорився, але вихід у фінал дозволив їй увірватися у топ-20 рейтингу WTA. Українка починала рік на 26-му місці і змогла покращити своє становище на шість сходинок.

Рейтинг WTA станом на 13 січня 2026 року:

Аріна Сабаленко – 10990 Іга Швьонтек (Польща) – 8328 Коко Гауфф (США) – 6423 Аманда Анісімова (США) – 6320 Олена Рибакіна (Казахстан) – 5850 Джессіка Пегула (США) – 5453 Ясміне Паоліні (Італія) – 4267 Мірра Андрєєва – 4232 Медісон Кіз (США) – 4003 Белінда Бенчич (Швейцарія) – 3512 Катерина Александрова – 3375 Еліна Світоліна (Україна) – 2856

…

20. Марта Костюк (Україна) – 1983

27. Даяна Ястремська (Україна) – 1610

90. Олександра Олійникова (Україна) – 804

110. Юлія Стародубцева (Україна) – 701

136. Дар'я Снігур (Україна) – 526

178. Ангеліна Калініна (Україна) – 393

До слова, лідером рейтингу WTA залишилась білоруска Аріна Сабаленко, яка і здолала Костюк у фіналі в Брісбені. Також в топ-десятці Коко Гауфф змогла обійти Аманду Анісімову та повернутися в топ-трійку.

Які останні результати у Світоліної та Костюк?