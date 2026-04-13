Оновлений рейтинг WTA: які місця посідають представниці України
- У оновленому рейтингу WTA лідирує Аріна Соболенко, а Еліна Світоліна є першою серед українських тенісисток на сьомій позиції.
- Жіноча збірна України з тенісу вийшла до фінальної частини Кубка Біллі Джин, що відбудеться у вересні в Шеньчжені.
Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений рейтинг тенісисток станом на 13 квітня 2026 року: лідерство зберігає "нейтральна" Аріна Соболенко, за нею йдуть Олена Рибакіна з Казахстану та Коко Гофф з Америки. До топ-100 рейтингу WTA наразі входять п'ять представниць України.
За даними WTA, Еліна Світоліна продовжує залишатися першою ракеткою України. Позиції Даяни Ястремської та Юлії Стародубцевої також не зазнали змін. Марта Костюк опустилася на одну сходинку, а Олександра Олійникова втратила дві позиції в рейтингу. Натомість Дар'я Снігур вибула з топ-100.
Як виглядає рейтинг WTA?
У оновленому топ-10 рейтингу WTA сталося дві перестановки: "нейтральна" Мірра Андрєєва піднялася на дев'яту сходинку, витіснивши звідти канадку Вікторію Мбоко.
1. Аріна Соболенко (-) – 11025
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8108
3. Коко Гауфф (США) – 7278
4. Іга Швьонтек (Польща) – 7263
5. Джессіка Пегула (США) – 6243
6. Аманда Анісімова (США) – 5995
7. Еліна Світоліна (Україна) – 3965
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 3907
9. Мірра Андрєєва (-, +1) – 3611
10. Вікторія Мбоко (Канада, -1) – 35131
…
28. Марта Костюк (Україна, -1) – 1473
49. Даяна Ястремська (Україна) – 1200
53. Юлія Стародубцева (Україна) – 1139
70. Олександра Олійникова (Україна, -2) – 931
101. Дарія Снігур (Україна, -5) – 803
107. Ангеліна Калініна (Україна, +13) – 768
209. Вероніка Подрез (Україна, -3) – 335
251. Катаріна Завацька (Україна, +1) – 271
272. Анастасія Соболєва (Україна, +10) – 248
Рейтинг українських тенісисток / Фото скриншот WTA
З ким далі і коли зіграє збірна України з тенісу?
- Жіноча збірна України з тенісу вдруге поспіль пробилася до фінальної частини Кубка Біллі Джин – командного чемпіонату світу з тенісу серед жінок.
У кваліфікаційному раунді українки впевнено обіграли Польщу, забезпечивши собі дострокову перемогу в протистоянні. Вагомий внесок у успіх зробила перша ракетка України Еліна Світоліна, яка здобула одну з ключових перемог у своїй одиночній грі.
Фінальна частина турніру відбудеться у вересні в китайському Шеньчжені. Загалом у ній візьмуть участь вісім найсильніших збірних світу, серед яких – чинні чемпіонки з Італії, а також команди Великої Британії, Іспанії, Чехії, Казахстану, Бельгії та господарки з Китаю, повідомляє Федерація тенісу України.
Для України це вже другий поспіль вихід у фінальну стадію після ребрендингу турніру. У 2025 році команда вперше в історії дійшла до півфіналу, де поступилася майбутнім чемпіонкам з Італії.