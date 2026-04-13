Оновлений рейтинг WTA: які місця посідають представниці України

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений рейтинг тенісисток станом на 13 квітня 2026 року: лідерство зберігає "нейтральна" Аріна Соболенко, за нею йдуть Олена Рибакіна з Казахстану та Коко Гофф з Америки. До топ-100 рейтингу WTA наразі входять п'ять представниць України.

За даними WTA, Еліна Світоліна продовжує залишатися першою ракеткою України. Позиції Даяни Ястремської та Юлії Стародубцевої також не зазнали змін. Марта Костюк опустилася на одну сходинку, а Олександра Олійникова втратила дві позиції в рейтингу. Натомість Дар'я Снігур вибула з топ-100.

Як виглядає рейтинг WTA?

У оновленому топ-10 рейтингу WTA сталося дві перестановки: "нейтральна" Мірра Андрєєва піднялася на дев'яту сходинку, витіснивши звідти канадку Вікторію Мбоко.

1. Аріна Соболенко (-) – 11025

2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8108

3. Коко Гауфф (США) – 7278

4. Іга Швьонтек (Польща) – 7263

5. Джессіка Пегула (США) – 6243

6. Аманда Анісімова (США) – 5995

7. Еліна Світоліна (Україна) – 3965

8. Жасмін Паоліні (Італія) – 3907

9. Мірра Андрєєва (-, +1) – 3611

10. Вікторія Мбоко (Канада, -1) – 35131

…

28. Марта Костюк (Україна, -1) – 1473

49. Даяна Ястремська (Україна) – 1200

53. Юлія Стародубцева (Україна) – 1139

70. Олександра Олійникова (Україна, -2) – 931

101. Дарія Снігур (Україна, -5) – 803

107. Ангеліна Калініна (Україна, +13) – 768

209. Вероніка Подрез (Україна, -3) – 335

251. Катаріна Завацька (Україна, +1) – 271

272. Анастасія Соболєва (Україна, +10) – 248

Рейтинг українських тенісисток

