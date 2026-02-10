Російський прапор на шоломі італійця: МОК пояснив, чому це не суперечить правилам

Міжнародний олімпійський комітет прокоментував випадок із італійським сноубордистом Роландом Фішналлером, який з'явився на Олімпіаді з російським прапором на шоломі. У своїй заяві МОК пояснив деталі цього інциденту.

У відповідь на запит видання Tribuna.com Міжнародний олімпійський комітет не зміг пояснити, чому Фішналлеру дозволили порушити правило. Пресслужба МОК лише повідомила, що на шоломі італійського спортсмена зображені прапори країн, за які він виступав на Олімпійських іграх, зокрема російський.

Російський прапор на шоломі італійця: що відомо про скандал?

На Олімпіаді 2026 у Мілані італійський сноубордист Ролан Фішналлер стартував із символікою російського прапора на екіпіровці. Втім, 45-річний спортсмен не отримав жодних санкцій, бо організатори не вбачали у цьому порушення.

Таким чином, італійський спортсмен порушив правила Олімпійських ігор, оскільки на території та майданчиках під контролем організаційного комітету заборонено демонструвати російські або білоруські прапори, як сучасні, так і історичні.

Що відомо про скандал із шоломом Гераскевича і як реагують в Україні?