Російський прапор на шоломі італійця: МОК пояснив, чому це не суперечить правилам
- Італійський сноубордист Ролан Фішналлер з'явився на Олімпіаді з російським прапором на шоломі, але не отримав санкцій, оскільки це не вважалося порушенням.
- Український скелетоніст Владислав Гераскевич використовував шолом із портретами загиблих українських спортсменів, але МОК заборонив його використання, і спортсмен планує оскаржити це рішення.
Міжнародний олімпійський комітет прокоментував випадок із італійським сноубордистом Роландом Фішналлером, який з'явився на Олімпіаді з російським прапором на шоломі. У своїй заяві МОК пояснив деталі цього інциденту.
У відповідь на запит видання Tribuna.com Міжнародний олімпійський комітет не зміг пояснити, чому Фішналлеру дозволили порушити правило. Пресслужба МОК лише повідомила, що на шоломі італійського спортсмена зображені прапори країн, за які він виступав на Олімпійських іграх, зокрема російський.
Дивіться також Хотів медаль – отримав приниження: на Олімпіаді відхилили протест прихильника Путіна
Російський прапор на шоломі італійця: що відомо про скандал?
На Олімпіаді 2026 у Мілані італійський сноубордист Ролан Фішналлер стартував із символікою російського прапора на екіпіровці. Втім, 45-річний спортсмен не отримав жодних санкцій, бо організатори не вбачали у цьому порушення.
Таким чином, італійський спортсмен порушив правила Олімпійських ігор, оскільки на території та майданчиках під контролем організаційного комітету заборонено демонструвати російські або білоруські прапори, як сучасні, так і історичні.
Що відомо про скандал із шоломом Гераскевича і як реагують в Україні?
Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час тренувань на Олімпіаді-2026 у Мілані використовував шолом із портретами понад 20 загиблих українських спортсменів, включно з дітьми, щоб вшанувати їхню пам'ять.
МОК заборонив використання цього шолома на змаганнях і тренуваннях, проте Гераскевич планує оскаржити це рішення.
У своїх соціальних мережах, на заборону вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
Раніше спортсмен також отримував попередження від МОК щодо можливих антивоєнних акцій та подав петицію про санкції проти російських спортсменів.