Росіяни фабрикують фейки про "шолом пам’яті" Гераскевича
- Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про Владислава Гераскевича, зокрема, вигадуючи фейковий сюжет Reuters про нібито погрози української влади МОК.
- Також пропаганда створила фейкову обкладинку Charlie Hebdo, зображуючи українського спортсмена як нациста, щоб дискредитувати українців на міжнародній арені перед Олімпіадою-2026.
Російські пропагандистські канали з посиланням нібито на авторитетні іноземні джерела публікують дезінформацію про Владислава Гераскевича. Його зображують неадекватним нацистом, що погрожує МОК розправою.
Центр протидії дезінформації повідомляє про активізацію російських пропагандистів у виготовленні неправдивої інформації щодо героя найгучнішого скандалу Олімпіади-2026 – Владислава Гераскевича.
Читати також: Від гопака на Олімпіаді-1976 до шолома Гераскевича: чому МОК карає тих, хто говорить правду
Що росіяни вигадали про Гераскевича?
Ворожа пропаганда поширює фейковий відеосюжет інформагентства Reuters, у якому стверджується про нібито намір української влади розправитися з представниками МОК та "оприлюднення" Кирилом Будановим їхніх персональних даних через відсторонення українського скелетоніста за "шолом пам’яті". Насправді ж оригінальний матеріал був змонтований російськими медіа з додаванням вигаданої інформації.
Ресурси держави-агресорки також поширили фейкову обкладинку французького сатиричного журналу Charlie Hebdo, відомого своїми карикатурами на суспільно-політичні теми. На зображенні скелетоніста подано в образі нациста з підписом "Обличчя українського спорту". Насправді такої обкладинки не існує.
Ця дезінформаційна кампанія спрямована на дискредитацію наших спортсменів в очах міжнародної спільноти. Її поширюють представники країни-терористки на тлі заборони участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх 2026 року.
Що фабрикували пропагандисти для дискредитації українців на ОІ-2026?
- Раніше російські ресурси також поширювали вигадану інформацію про нібито пом’якшення допінг-контролю для українських спортсменів через застосування седативних препаратів під приводом "психологічного стресу війни".
- Зокрема, найбільше від ворожої пропаганди потерпає Владислав Гераскевич, якому в одному з вигаданих дописів приписують інформацію про те, що його рідний брат нібито працює у Київському ТЦК і "заганяє людей на смерть".
- Також телеграм-канали окупантів поширювали вигадану інформацію, нібито з посиланням на авторитетні іноземні ЗМІ, про те, що українську команду в олімпійському містечку поселили якнайдалі від представників інших країн через "неадекватну поведінку" наших спортсменів на Олімпіаді в Парижі.