Жена не хотела знакомства с Шовковским –что пришлось делать легенде Динамо

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский рассказал об обстоятельствах знакомства с женой. Это произошло более четверти века назад.

Закулисьем своей личной жизни легендарный динамовец поделился во время общения с блогером angelina.pichik. Небольшое интервью проходило в кругу жены спортсмена Марины Кутеповой.

О чем рассказали Шовковский и Кутепова?

По словам пары, они поженились чуть больше двух лет назад. Но их знакомство состоялось более 25 лет назад.

Кутепова рассказала, что голкипер Динамо увидел ее в популярном в то время столичном заведении.

Я не захотела знакомиться, я была в компании своих друзей,

– отметила жена Шовковского.

Бывший тренер Динамо добавил, что ему пришлось написать много смс, ведь "на звонки никто не отвечал".

Недавно Марина показала в инстаграме, как они с мужем готовились к празднованию Пасхи.

Что известно, что предыдущие отношения Шовковского и Кутеповой?

Выдающийся вратарь имеет опыт двух браков: с Властой Фирсовой и Ольгой Аленовой. От предыдущих отношений у футболиста есть сын и дочь. Марина была замужем за российским бизнесменом Сергеем Евланчиком. У пары двое детей.

