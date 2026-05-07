Украинская теннисистка сравнила российскую символику с нацистской и заявила о цензуре

Спорт постепенно возвращает Россию к соревнованиям не под нейтральным флагом, а под собственным гимном и символикой. В то же время украинские спортсмены сталкиваются с участием россиян в тех же турнирах, причем, например в теннисе, российские игроки часто выступают под другими флагами.

Украинская теннисистка Александра Олейникова в инстаграме обвинила Женскую теннисную ассоциацию (WTA) в давлении. Она утверждает, что организация пытается скрыть использование россиянами пропагандистской символики.

Что сказала Олейникова о россиянах?

По словам спортсменки, современные декорации Москвы к 9 мая, копирующие советскую эпоху, стали частью машины убийств. Олейникова отметила, что российская символика, которая сейчас используется для поддержки войны, в современном контексте является эквивалентом нацистской свастики.

Она не имеет другого смысла, кроме поддержки убийств, изнасилований, ограблений, похищения детей и кровавой диктатуры

– заявила теннисистка.

Она также напомнила, что эти символы официально запрещены во многих странах Европы и были под особым запретом на мемориальных мероприятиях в Берлине.

Теннисистка убеждена, что публичная поддержка режима России ее атлетами непосредственно влияет на жестокость оккупантов.

Какой-то российский человек считает нормальным обстреливать жилой дом "Шахедом", потому что известные теннисисты показали ему, что это приемлемо. И это просто факт,

– написала Олейникова.

Она призналась, что вынужденная цензура и постоянное давление со стороны теннисных структур стали одними из факторов ее тяжелого психологического состояния.

Заявление Александры Олейниковой / Фото скриншот инстаграм-сторис теннисистки

Какова реакция организации на слова Олейниковой?

Олейникова указала на то, что российские теннисисты, в частности Полина Кудерметова (которая с 2025 года является представителем Узбекистана) и Карен Хачанов, открыто используют эту символику. Однако попытки украинки привлечь к этому внимание на турнирах в Анталии и Чарльстоне натолкнулись на жесткое сопротивление руководства турнира.

По ее словам, WTA полностью приняло сторону Кудерметовой, оказывая на украинку серьезное психологическое давление. Спортсменку вызывали на закрытые встречи с требованиями не упоминать имя россиянки.

Таким образом Ассоциация пыталась заставить Олейникову молчать о фактах поддержки путинского режима российских теннисистов, фактически игнорируя ее статус жертвы агрессии ради сохранения удобного нарратива о том, что россияне якобы "просто играют в теннис".

Кто такая Александра Олейникова?