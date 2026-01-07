"Лучший молодой вратарь в Европе": Шевченко оценил голкипера с Харьковщины
- Президент УАФ Андрей Шевченко назвал Андрея Лунина лучшим молодым вратарем в Европе, считая, что впереди у него успешная карьера.
- Андрей Лунин, уроженец Харьковщины, играет за Реал с 2018 года и уже имеет значительные достижения, включая два трофея Лиги чемпионов и два чемпионства Испании.
Президент УАФ Андрей Шевченко определился со своим претендентом на "голден боя" среди европейских голкиперов. Ожидаемо им стал украинец –а именно игрок Реала Андрей Лунин.
Несмотря на то, что уроженцу Харьковщины вскоре исполнится уже 27 лет, специфика позиции вратаря позволяет считать его молодым футболистом. Шевченко убежден, что впереди у Лунина длительная успешная карьера, пишет 24 Канал со ссылкой на проект Planeta ReadMadrid.
Что сказал Шевченко о Лунине?
В интервью глава Украинской ассоциации футбола не скрывал своего восхищения соотечественником.
У него достаточно качеств, чтобы конкурировать за место в основном составе с Тибо Куртуа. Нет сомнения, что он лучший молодой вратарь в Европе. Думаю, он проведет в Реале много лет,
– сказал Андрей Шевченко.
Справка. Андрей Лунин родился в Берестине (бывший Красноград) Харьковской области. Воспитывался в системе харьковского Металлиста, играл в Днепре и Заре до трансфера в Реал в 2018 году. По данным портала Transfermarkt, провел уже 42 матча в Ла Лиге, 15 в Кубке Короля и 13 в Лиге чемпионов. Обладатель двух трофеев ЛЧ, двух Суперкубков Европы, дважды чемпион Испании и победитель Межконтинентального кубка.
Как играет Лунин в этом сезоне?
На счету украинца лишь два матча за всю вторую половину 2025 года. В Лиге чемпионов с ним на воротах Реал чуть не опозорился против греческого Олимпиакоса, пропустив трижды, но партнеров покером спас Килиан Мбаппе.
В другой игре в Кубке Короля Лунин даже вывел Реал на поле в роли капитана, но все завершилось двумя пропущенными голами от команды третьего дивизиона.
По информации испанских СМИ, голкипер больше не связывает свое будущее с Реалом и может променять Мадрид на Вильярреал уже этим летом.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не вызывал Лунина на матчи отбора к чемпионату мира. Сам голкипер опроверг слухи, что не имеет желания выступать за главную команду, и обвинил журналистов во лжи.