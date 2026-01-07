"Лучший молодой вратарь в Европе": Шевченко оценил голкипера с Харьковщины

Президент УАФ Андрей Шевченко определился со своим претендентом на "голден боя" среди европейских голкиперов. Ожидаемо им стал украинец –а именно игрок Реала Андрей Лунин.

Несмотря на то, что уроженцу Харьковщины вскоре исполнится уже 27 лет, специфика позиции вратаря позволяет считать его молодым футболистом. Шевченко убежден, что впереди у Лунина длительная успешная карьера, пишет 24 Канал со ссылкой на проект Planeta ReadMadrid.

Что сказал Шевченко о Лунине?

В интервью глава Украинской ассоциации футбола не скрывал своего восхищения соотечественником.

У него достаточно качеств, чтобы конкурировать за место в основном составе с Тибо Куртуа. Нет сомнения, что он лучший молодой вратарь в Европе. Думаю, он проведет в Реале много лет,

– сказал Андрей Шевченко.

Справка. Андрей Лунин родился в Берестине (бывший Красноград) Харьковской области. Воспитывался в системе харьковского Металлиста, играл в Днепре и Заре до трансфера в Реал в 2018 году. По данным портала Transfermarkt, провел уже 42 матча в Ла Лиге, 15 в Кубке Короля и 13 в Лиге чемпионов. Обладатель двух трофеев ЛЧ, двух Суперкубков Европы, дважды чемпион Испании и победитель Межконтинентального кубка.

Как играет Лунин в этом сезоне?