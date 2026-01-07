Шевченко выведет на поле клуб Цирк Монако, который традиционно проводит встречу с Барбажуанс на стадионе имени Луи ІІ. Бывший нападающий станет одним из многих звездных экс-футболистов, которые будут играть ради доброго дела, пишет 24 Канал со ссылкой на FootMercato.

Смотрите также "Лучший молодой вратарь в Европе": Шевченко оценил голкипера из Харьковщины

Для чего Андрей Шевченко снова будет играть в футбол?

Fight AIDS Cup имеет целью собрать средства для поддержки одноименного фонда борьбы со СПИДом, который возглавляет принцесса Монако Стефания. Благотворительный матч вот уже шесть лет подряд проводят для привлечения внимания к проблемам людей, страдающих от вируса иммунодефицита.

Президент УАФ согласился стать капитаном комнады Цирк Монако, которая в предыдущие годы была успешнее соперников: четыре победы и лишь одно поражение.

Кто из звезд присоединится к Шевченко?

Организаторы анонсируют участие целого созвездия известных экс-футболистов: кроме Андрея Шевченко, на поле появятся Эден Азар, Бафетимби Гомис, Робер Пирес, Людовик Жюли, Кристиан Карамбе, Юрий Джоркаефф и Кларенс Зеедорф, с которым Шевченко в свое время зажигал в Милане.

Матч Fight AIDS Cup состоится 24 января, анонсировал официальный сайт ФК Монако.

Чем в последнее время занимался Андрей Шевченко?