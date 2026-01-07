Шевченко виведе на поле клуб Цирк Монако, який традиційно проводить зустріч з Барбажуанс на стадіоні імені Луї ІІ. Колишній нападник стане одним з багатьох зіркових ексфутболістів, що гратимуть заради доброї справи, пише 24 Канал з посиланням на FootMercato.

Для чого Андрій Шевченко знову гратиме у футбол?

Fight AIDS Cup має на меті зібрати кошти для підтримки однойменного фонду боротьби зі СНІДом, який очолює принцеса Монако Стефанія. Благодійний матч ось вже шість років поспіль проводять для привернення уваги до проблем людей, які страждають від вірусу імунодефіциту.

Президент УАФ погодився стати капітаном команди Цирк Монако, яка у попередні роки була успішніша за суперників: чотири перемоги і лише одна поразка.

Хто з зірок доєднається до Шевченка?

Організатори анонсують участь цілого сузір'я відомих ексфутболістів: окрім Андрія Шевченка, на полі з'являться Еден Азар, Бафетімбі Гоміс, Робер Пірес, Людовік Жюлі, Крістіан Карамбе, Юрій Джоркаєфф та Кларенс Зеєдорф, з яким Шевченко свого часу запалював у Мілані.

Матч Fight AIDS Cup відбудеться 24 січня, анонсував офіційний сайт ФК Монако.

