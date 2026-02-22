Голкипер Ирбе, который дважды завоевывал титул чемпиона мира в составе сборной СССР, заявил о намерении вернуть свои золотые медали. Об этом информирует издание Iltalehti.
Почему Артурс Ирбе принял решение отдать медали?
Тренер вратарей сборной Латвии выступил против вероятного допуска российской команды к Олимпийским играм.
В ответ двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов предложил ему вернуть знаки отличия, добытые во время выступлений за сборную СССР.
Когда мы встретимся на следующем чемпионате мира, я скажу, где они находятся, и готов официально их передать. Без проблем. Мне не нужно их хранить. Я передам медали, когда вспомню, где они. Я не храню их с гордостью,
– сказал Ирбе.
Что сказал Артурс относительно возможного возвращения россиян в хоккей?
Он добавил, что война не закончилась и убийства людей продолжаются.
Он не находится в той компании, где ему пришлось бы обсуждать, принимать и быть одним из соответствующих за такие решения.
Если это произойдет, моя тренерская карьера закончится. Вот что я могу сказать,
– сказал латвийский тренер.
Как Ирбе поддержал Владислава Гераскевича?
На территории Украины ведутся военные действия, гибнут люди – не только военные, но и гражданские, погибли дети, семьи, спортсмены и тренеры. Он добавил, что это происходит в то время, когда должен был бы царить "олимпийский мир", как это было в Древней Греции, но этого не происходит.
Эти люди погибли и Гераскевич чтит память невинных жертв агрессии, сказал голкипер изданию Sportacentrs.com.
Для него это непонятная двуличность движения, которое они представляют на Олимпийских играх. Они представляют сборную Латвии и Латвийский олимпийский комитет, а значит – и свое государство. І запрет на упоминание погибших, близких людей является проявлением этой двуличности.