Голкипер Ирбе, который дважды завоевывал титул чемпиона мира в составе сборной СССР, заявил о намерении вернуть свои золотые медали. Об этом информирует издание Iltalehti.

Почему Артурс Ирбе принял решение отдать медали?

Тренер вратарей сборной Латвии выступил против вероятного допуска российской команды к Олимпийским играм.

В ответ двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов предложил ему вернуть знаки отличия, добытые во время выступлений за сборную СССР.

Когда мы встретимся на следующем чемпионате мира, я скажу, где они находятся, и готов официально их передать. Без проблем. Мне не нужно их хранить. Я передам медали, когда вспомню, где они. Я не храню их с гордостью,

– сказал Ирбе.

Что сказал Артурс относительно возможного возвращения россиян в хоккей?

Он добавил, что война не закончилась и убийства людей продолжаются.

Он не находится в той компании, где ему пришлось бы обсуждать, принимать и быть одним из соответствующих за такие решения.

Если это произойдет, моя тренерская карьера закончится. Вот что я могу сказать,

– сказал латвийский тренер.

Как Ирбе поддержал Владислава Гераскевича?