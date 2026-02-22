Голкіпер Ірбе, який двічі виборював титул чемпіона світу у складі збірної СРСР, заявив про намір повернути свої золоті медалі. Про це інформує видання Iltalehti.

Чому Артурс Ірбе прийняв рішення віддати медалі?

Тренер воротарів збірної Латвії виступив проти ймовірного допуску російської команди до Олімпійських ігор.

У відповідь дворазовий олімпійський чемпіон і депутат Держдуми Росії В'ячеслав Фетісов запропонував йому повернути відзнаки, здобуті під час виступів за збірну СРСР.

Коли ми зустрінемося на наступному чемпіонаті світу, я скажу, де вони знаходяться, і готовий офіційно їх передати. Без проблем. Мені не потрібно їх зберігати. Я передам медалі, коли згадаю, де вони. Я не зберігаю їх з гордістю,

– сказав Ірбе.

Що сказав Артурс стосовно можливого повернення росіян у хокей?

Він додав, що війна не закінчилася і вбивства людей тривають.

Він не перебуває у тій компанії, де йому довелося б обговорювати, приймати та бути одним зі співвідповідальних за такі рішення.

Якщо це станеться, моя тренерська кар'єра закінчиться. Ось що я можу сказати,

– сказав латвійський тренер.

Як Ірбе підтримав Владислава Гераскевича?