30 января, 16:13
Чемпион в ринге, турист дома: Усик откровенно рассказал о трудностях семейной жизни

Александра Власова
Основные тезисы
  • Александр Усик рассказал, что из-за спортивной карьеры редко видит семью и чувствует себя "туристом" дома.
  • Усик подчеркивает, что семья является для него главной поддержкой и источником мотивации, несмотря на насыщенный график и многочисленные титулы.

Украинский чемпион Александр Усик открыто рассказал о цене своего безумного успеха. Он поделился, через какие жертвы и испытания пришлось пройти, чтобы достичь вершин.

На своем канале в ютубе Усик поделился поделился деталями жизни как в спорте, так и вне ринга. Он рассказал о трудностях и радостях своей карьеры.

Какова цена успеха Усика?

Александр, действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе, признался, что часто не видит семью и чувствует себя дома как турист.

Моя цена успеха – не видеть семью, как рождаются и растут мои дети. Я фактически не живу дома, а приезжаю туда как турист. Но каждый раз, когда я оказываюсь рядом с ними, я стараюсь проводить как можно больше времени вместе, помогать, слушать, подсказывать,
– рассказал Усик на своем YouTube-канале.

О семье Александра Усика

  • Его родители, Александр і Надежда Усики, всегда поддерживали спортивные стремления и воспитывали в нем силу воли и дисциплину.

  • Семья всегда была для Александра важной опорой, даже когда он начал активно заниматься боксом и участвовать в соревнованиях.

  • Жена боксера – Екатерина Усик. Пара вместе еще с юности, супруги воспитывают четырех детей – сыновей Кирилла и Михаила и дочерей Марию и Лизу.