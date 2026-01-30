Чемпион в ринге, турист дома: Усик откровенно рассказал о трудностях семейной жизни
- Александр Усик рассказал, что из-за спортивной карьеры редко видит семью и чувствует себя "туристом" дома.
- Усик подчеркивает, что семья является для него главной поддержкой и источником мотивации, несмотря на насыщенный график и многочисленные титулы.
Украинский чемпион Александр Усик открыто рассказал о цене своего безумного успеха. Он поделился, через какие жертвы и испытания пришлось пройти, чтобы достичь вершин.
На своем канале в ютубе Усик поделился поделился деталями жизни как в спорте, так и вне ринга. Он рассказал о трудностях и радостях своей карьеры.
Смотрите также Фильм с Александром Усиком получил номинацию на Оскар
Какова цена успеха Усика?
Александр, действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе, признался, что часто не видит семью и чувствует себя дома как турист.
Моя цена успеха – не видеть семью, как рождаются и растут мои дети. Я фактически не живу дома, а приезжаю туда как турист. Но каждый раз, когда я оказываюсь рядом с ними, я стараюсь проводить как можно больше времени вместе, помогать, слушать, подсказывать,
– рассказал Усик на своем YouTube-канале.
О семье Александра Усика
Его родители, Александр і Надежда Усики, всегда поддерживали спортивные стремления и воспитывали в нем силу воли и дисциплину.
Семья всегда была для Александра важной опорой, даже когда он начал активно заниматься боксом и участвовать в соревнованиях.
- Жена боксера – Екатерина Усик. Пара вместе еще с юности, супруги воспитывают четырех детей – сыновей Кирилла и Михаила и дочерей Марию и Лизу.