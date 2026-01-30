Чемпион в ринге, турист дома: Усик откровенно рассказал о трудностях семейной жизни

Украинский чемпион Александр Усик открыто рассказал о цене своего безумного успеха. Он поделился, через какие жертвы и испытания пришлось пройти, чтобы достичь вершин.

На своем канале в ютубе Усик поделился поделился деталями жизни как в спорте, так и вне ринга. Он рассказал о трудностях и радостях своей карьеры.

Какова цена успеха Усика?

Александр, действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе, признался, что часто не видит семью и чувствует себя дома как турист.

Моя цена успеха – не видеть семью, как рождаются и растут мои дети. Я фактически не живу дома, а приезжаю туда как турист. Но каждый раз, когда я оказываюсь рядом с ними, я стараюсь проводить как можно больше времени вместе, помогать, слушать, подсказывать,

– рассказал Усик на своем YouTube-канале.

О семье Александра Усика