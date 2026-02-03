Зеленский отменил выплаты серебряному призеру Олимпиады

Владимир Зеленский продолжает прекращать государственные выплаты украинским спортсменам из-за их позиции. На этот раз "под удар" попала Елена Морозова.

Президент подписал новый указ, согласно которому прекратил выплаты Морозовой Елене, серебряному призеру Олимпиады 1996 года. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Почему Зеленский прекратил выплаты Елене Морозовой?

Елена Морозова – украинская гребчица, серебряный призер Олимпиады-1996 и заслуженный мастер спорта Украины. Она получала стипендию с 2007 года.

Это решение является частью практики прекращения государственных выплат некоторым украинским спортсменам из-за их политических позиций. Ранее подобные указы уже касались других олимпийцев и призеров международных соревнований.

На Олимпиаде 2004 года в Афинах женскую четверку парную Украины (Морозова, Дементьева, Колесникова, Олефиренко), дисквалифицировали из-за допинга Елены Олефиренко, а бронзу отдали австралийкам, сообщает sportforall.info.

Кому еще были приостановлены выплаты?