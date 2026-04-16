Пидгрушная впервые показала редкое фото с мужем – от него она родила сына
В сети появилась фотография бывшей украинской биатлонистки Елены Пидгрушной вместе с ее мужем Ростиславом, которого она ранее почти не показывала публично. Супруги официально зарегистрировали брак в мае 2025 года, а уже в августе того же года у них родился сын.
Спортсменка опубликовала фото в своем инстаграм. Известно, что ее муж служит в Вооруженных Силах Украины, а их свадьба состоялась 3 мая 2025 года в поселке Ворохта Ивано-Франковской области.
Что известно о личной жизни Пидгрушной?
В августе 2025 года у пары родился первенец – сын Давид. Ранее Пидгрушная сообщала, что ее муж является сиротой, а их семейная жизнь она описывала как ощущение "как на другой планете".
До этого у Пидгрушной было два брака: в 2013 году она вышла замуж за Алексея Кайду, однако в 2016 году они развелись. В 2021 году спортсменка снова вышла замуж – на этот раз с Иваном Билосюком, но в начале 2025 года пара официально расторгла брак.
Также с ее видео стало известно, что спортсменка присутствовала на церемонии награждения YUNA, где приняла участие в мероприятии и вручила одну из наград.
Какой рекорд Украины установила Пидгрушная?
Олимпийская чемпионка по биатлону после завершения спортивной карьеры продолжает устанавливать новые достижения уже за пределами спорта. Спортсменка вошла в Книгу рекордов Украины благодаря уникальному результату в творческой сфере – наибольшему количеству вышитых картин среди олимпийских чемпионок.
Рекорд зафиксировали во время ее прощального вечера, который был посвящен завершению профессиональной карьеры. В общем Пидгрушная собственноручно создала 27 вышитых работ, что и стало основанием для внесения ее имени в национальный рекорд. По словам спортсменки, вышивка для нее – это не только хобби, но и способ восстановления и вдохновения.