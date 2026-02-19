Скелетонист Владислав Гераскевич возмутился принятым решением чиновников бойкотировать церемонию открытия Игр и официальные мероприятия. Он считает такие действия безрезультатными. О своей позиции атлет сообщил на своей странице в Threads.

Спортсмен уже неоднократно оказывался в центре конфликтов с Национальным Олимпийским Комитетом (НОК) и Министерством молодежи и спорта Украины. На этот раз он раскритиковал подход министра Матвея Бедного относительно допуска российских и белорусских паралимпийцев на соревнования.

Очень "мощный" шаг от чиновников. Это же прямо возьмут, не приедут и этим изменят большое ничего,

– отреагировал на новость о бойкоте скелетонист.

Ранее украинец уже комментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить к соревнованиям представителей стран-агрессоров, среди которых есть ветераны войны в Украине.

То есть вчера они убивали украинцев в Украине, а завтра будут продолжать это делать, распространяя российскую пропаганду на международном уровне,

– высказался Гераскевич.

Важно! Зимние Паралимпийские игры 2026 состоятся с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Эти соревнования отметят 50-ю годовщину Паралимпийских зимних игр, первые из которых состоялись в Эрншельдсвике, Швеция, в 1976 году.

Напомним, 18 февраля МПК разрешил шести россиянам и четырем белорусам выступить на зимней Паралимпиаде 2026 под собственными национальными флагами. Это первое возвращение российского триколора на Игры со времен Сочи 2014 года.

Кто из представителей стран-агрессоров выступит на Паралимпиаде-2026?