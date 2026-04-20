Формула-1 рассматривает очередные изменения в календаре на сезон 2026 года

Сейчас Ближний Восток находится в разгаре международного военного конфликта между США и Ираном. Эта напряженная ситуация может иметь серьезные последствия для различных сфер, в том числе и для автоспорта, включая Формулу-1.

Формула-1 может вернуть в календарь 2026 года гонку в Бахрейне или Саудовской Аравии. Это станет возможным, если к лету будет согласовано длительное прекращение огня, пишет The Telegraph.

Что известно об отмененных гонках в Формуле-1?

Элитные автогонки должны были пройти в эти выходные в Саудовской Аравии как пятый этап сезона 2026 года, однако Гран-при было отменено – так же, как и гонка прошлых выходных в Бахрейне.

Причиной стало обострение конфликта после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер страны. В ответ Иран атаковал беспилотниками Израиль и союзников США в Персидском заливе, в частности Саудовскую Аравию и Бахрейн.

На фоне отсутствия признаков скорого завершения конфликта, а также опасений, что решение Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив может втянуть США в длительную "войну на истощение" на месяцы или даже годы, как отмечает главный обозреватель по международным делам The Telegraph Дэвид Блэр – Формула-1, как и другие спортивные события в регионе, фактически вынуждена лишь наблюдать за развитием ситуации.

Наиболее вероятным периодом называют октябрь 2026 года, когда в календаре предусмотрен двухнедельный перерыв между Гран-при Сингапура (9 – 11 октября) и этапом в США в Остине (23 – 25 октября).

Бывший менеджер команд Jordan и Red Bull Марк Галлахер также подтвердил, что возвращение этих этапов является приоритетным.

Как только ситуация стабилизируется, гонки вернутся – неважно, этого года, следующего или позже,

– заявил он.

