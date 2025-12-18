"Я вас разочарую": Игорь Костюк остроумно отреагировал на вопрос о назначении тренером Динамо

Киевское Динамо готовится к своему последнему матчу 2025 года. В рамках финального тура Лиги конференций киевляне сыграют против армянского Ноа.

Накануне встречи с армянами Костюк пообщался с представителями СМИ на пресс-конференции. Одной из тем стало назначение Игоря на пост наставника, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.

По теме Коренной киевлянин, поигравший в России: что известно о новом тренере Динамо Игоре Костюке

Когда Костюк узнал о назначении?

Перед этим Игорь Суркис объявил, что Костюк стал полноценным тренером киевского клуба. До этого Игорь работал исполняющим обязанности после увольнения Александра Шовковского.

Костюка спросили о деталях его назначения коучем. Игорь же решил поиронизировать и рассказал, что узнал об этом решении президента клуба заранее.

Вы думаете, я узнал об этом из прессы? Я разочарую вас. У меня был вчера длительный разговор с президентом, тогда я об этом и узнал. Сегодня уже СМИ сообщили об этом обществу,

– передает слова Костюка телеграм-канал ВЗБОРНАЯ.

Как Костюк отреагировал на вопрос о назначении: смотреть видео

Также Костюк прокомментировал кадровую ситуацию в клубе. К игре с Ноа не готовы центрбеки Попов и Тиаре, а также расположение команды покинул Владислав Бленуце.

Румынский нападающий уехал на Родину по семейным причинам. Напомним, что матч Динамо – Ноа начнется 18 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?