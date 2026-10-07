Глава НОК отметил, что Магучих уже стала звездой и является лучшей в мире, сообщает 24 Канал.

Магучих будет бороться за "золото" Олимпиады и чемпионата мира

Также Вадим Гутцайт упомянул о предстоящих чемпионатах мира и Европы, которые состоятся в 2027 году, а также об Олимпиаде-2028.

У нас еще впереди очень много соревнований. У нас очень много планов. Лос-Анджелес-2028, чемпионаты Европы и мира 2027 года,

– сказал он о Магучих.

Гутцайт рассказал о планах Магучих: смотрите видео

Напомним, Магучих, а также чемпион по фехтованию Григорий Крисс, чемпион мира по боксу по версии WBO Сергей Дзинзирук, многократная паралимпийская чемпионка Александра Кононова получили именные звезды на площади в Киеве.

Магучих – олимпийская чемпионка Парижа-2024, чемпионка мира и действующая мировая рекордсменка в прыжках в высоту. Ее результат – 2,10 метра – побил один из самых длительных мировых рекордов в истории легкой атлетики.

Также Ярослава – первая в истории абсолютная чемпионка мира.