Глава НОК зазначив, що Магучіх уже стала зіркою та є найкращою у світі, повідомляє 24 Канал.

Магучіх боротиметься за "золото" Олімпіади та чемпіонату світу

Також Вадим Гутцайт згадав про наступні чемпіонати світу та Європи, які відбудуться у 2027 році, а також Олімпіаду-2028.

У нас ще попереду дуже багато змагань. У нас є дуже багато планів. Лос-Анджелес 2028, чемпіонати Європи та світу 2027,

– сказав він щодо Магучіх.

Гутцайт розповів про плани Магучіх: дивіться відео

Нагадаємо, Магучіх, а також чемпіон з фехтування Григорій Крісс, чемпіон світу з боксу за версією WBO Сергій Дзінзірук, багаторазова паралімпійська чемпіонка Олександра Кононова отримали іменні зірки на площі в Києві.

Магучіх – олімпійська чемпіонка Парижа-2024, чемпіонка світу та чинна світова рекордсменка зі стрибків у висоту. Її результат 2,10 метра перевершив один із найтриваліших світових рекордів в історії легкої атлетики.

Також Ярослава – перша в історії абсолютна чемпіонка світу.