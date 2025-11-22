Аналитики высчитали шансы сборной Украины попасть на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2026. "Сине-желтые" смогли пробиться в плей-офф, одержав в последнем туре отбора победу над Исландией.

Всего от Европы еще 16 команд продолжают соревноваться за попадание на мировое первенство – они были разделены на четыре пути, а участие в финальном турнире примут исключительно победители. Аналитики статистического портала Football Meets Data оценили шансы этих сборных пробиться на ЧМ-2026, информирует 24 Канал.

Будет ли Украина фаворитом в раунде плей-офф?

По результатам жеребьевки, подопечные Сергея Реброва оказались в пути B. В полуфинале они встретятся со сборной Швеции.

В параллельном противостоянии будут играть Польша и Албания. Победители обеих пар впоследствии сыграют между собой.

Аналитики высоко оценили вероятность выхода сборной Украины на чемпионат мира-2026. Они прогнозируют нашей национальной команде 70% шансов на победу над шведами.

По их подсчетам, "сине-желтые" являются главными фаворитами своего квартета. Вероятность победы Украины и выход на чемпионат мира оценивается в 42%.

Главным конкурентам считается Польша. Меньше всего же аналитики верят в триумф Албании.

Шансы сборных пути B пробиться на ЧМ-2026

Украина – 42%

Польша – 31

Швеция – 14%

Албания – 12%.

К слову. Уже известны 42 из 48 участников чемпионата мира-2026. Туда, в частности, впервые в истории пробилась сборная Кюрасао, население которой составляет всего 156 тысяч человек.

Отметим, что накануне шансы Украины в поединке против шведов оценил Юрий Беньо. Легенда Карпат считает, что они довольно равны.

Как Украина выступила в отборе на ЧМ-2026?