Аналітики вирахували шанси збірної України потрапити на ЧС-2026
- Аналітики оцінили ймовірність виходу збірної України на ЧС-2026 у 42%, зокрема 70% шансів на перемогу над Швецією у півфіналі плей-оф.
- Основним конкурентом України за вихід на ЧС-2026 вважається Польща.
Збірна України з футболу продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026. "Синьо-жовті" змогли пробитися у плей-оф, здобувши в останньому турі відбору перемогу над Ісландією.
Всього від Європи ще 16 команд продовжують змагатися за потрапляння на світову першість – вони були розділені на чотири шляхи, а участь у фінальному турнірі візьмуть виключно переможці. Аналітики статистичного порталу Football Meets Data оцінили шанси цих збірних пробитися на ЧС-2026, інформує 24 Канал.
Чи буде Україна фаворитом у раунді плей-оф?
За результатами жеребкування, підопічні Сергія Реброва опинилися у шляху B. У півфіналі вони зустрінуться зі збірної Швеції.
В паралельному протистоянні гратимуть Польща й Албанія. Переможці обох пар згодом зіграють між собою.
Аналітики високо оцінили ймовірність виходу збірної України на чемпіонат світу‑2026. Вони прогнозують нашій національній команді 70% шансів на перемогу над шведами.
За їх підрахунками, "синьо-жовті" є головними фаворитами свого квартету. Ймовірність перемоги України та вихід на чемпіонат світу оцінюється у 42%.
Головним конкурентам вважається Польща. Найменше ж аналітики вірять у тріумф Албанії.
Шанси збірних шляху B пробитися на ЧС-2026
- Україна – 42%
- Польща – 31
- Швеція – 14%
- Албанія – 12%.
До слова. Вже відомі 42 з 48 учасників чемпіонату світу-2026. Туди, зокрема, вперше в історії пробилася збірна Кюрасао, населення якої складає лише 156 тисяч людей.
Зазначимо, що напередодні шанси України в поєдинку проти шведів оцінив Юрій Беньо. Легенда Карпат вважає, що вони доволі рівні.
Як Україна виступила у відборі на ЧС-2026?
"Синьо-жовті" слабко розпочали кваліфікацію, поступившись у стартовому турі Франції (0:2), після чого втратили очки з Азербайджаном (1:1).
У жовтневих поєдинках підопічні Реброва перевернула ситуацію – перемога над Ісландією (5:3) та азербайджанцями (2:1).
У листопаді Україна спочатку поступилася французам (0:4), але у вирішальній грі переграла ісландців (2:0). Тож, у підсумку, фінішувала на другому місці у групі D, завдяки чому й пробилася у раунд плей-оф.
Півфінальні матчі цього етапу відбудуться 26 березня, а фінали – 31-го.