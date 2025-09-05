С 5 сентября по 16 ноября 2025 года сборная Украины по футболу будет пытаться квалифицироваться на чемпионаты мира-2026. Команда Сергея Реброва попала в одну группу с Францией, Азербайджаном и Исландией.

В сентябре Украина проводит два стартовых поединка. Матч против Франции открыл программу отбора на Мундиаль для сине-желтой национальной команды, пишет 24 Канал. К теме Календарь матчей Украины в отборе на ЧМ-2026 по футболу Какое расписание и результаты матчей Украины в отборе на ЧМ-2026? 1 ТУР. 5 сентября, 21:45. Украина – Франция 0:2

5 сентября, 21:45. – Франция 0:2 2 ТУР. 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина

9 сентября, 19:00. Азербайджан – 3 ТУР. 10 октября, 21:45. Исландия – Украина

10 октября, 21:45. Исландия – 4 ТУР. 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан

13 октября, 21:45. – Азербайджан 5 ТУР. 13 ноября, 21:45. Франция – Украина

13 ноября, 21:45. Франция – 6 ТУР. 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия К слову. Украина лишь однажды в своей истории играла на чемпионате мира. Было это в далеком 2006-м, когда команда Олега Блохина дошла до 1/4 финала, где уступила Италии со счетом 0:3. Турнирная таблица группы "D" МЕСТО СТРАНА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Исландия 1 1 0 0 5-0 3 2. Франция 1 1 0 0 2-0 3 3. Украина 1 0 0 1 0-2 0 4. Азербайджан 1 0 0 1 0-5 0 Как прошел первый тур отбора в группе "D"? Украина с прогнозируемого поражения от Франции стартовали в отборе к ЧМ-2026.

Еще хуже стартовала в квартете "D" сборная Азербайджана, которая пропустила аж 5 голов от Исландии.

Исландия неожиданно возглавила группу после первого тура. Украина с бубликом в активе идет третьей, ведь меньше пропустила, чем Азербайджан.