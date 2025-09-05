5 сентября, 23:50
Турнирная таблица и результаты Украины в отборе на ЧМ-2026
Основные тезисы
- Сборная Украины по футболу в отборе на ЧМ-2026 попала в группу с Францией, Азербайджаном и Исландией.
- Украина матчем против Франции начала в отборе, а закончит домашней игрой против Исландии.
С 5 сентября по 16 ноября 2025 года сборная Украины по футболу будет пытаться квалифицироваться на чемпионаты мира-2026. Команда Сергея Реброва попала в одну группу с Францией, Азербайджаном и Исландией.
В сентябре Украина проводит два стартовых поединка. Матч против Франции открыл программу отбора на Мундиаль для сине-желтой национальной команды, пишет 24 Канал.
Какое расписание и результаты матчей Украины в отборе на ЧМ-2026?
- 1 ТУР. 5 сентября, 21:45. Украина – Франция 0:2
- 2 ТУР. 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина
- 3 ТУР. 10 октября, 21:45. Исландия – Украина
- 4 ТУР. 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан
- 5 ТУР. 13 ноября, 21:45. Франция – Украина
- 6 ТУР. 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия
К слову. Украина лишь однажды в своей истории играла на чемпионате мира. Было это в далеком 2006-м, когда команда Олега Блохина дошла до 1/4 финала, где уступила Италии со счетом 0:3.
Турнирная таблица группы "D"
|
МЕСТО
|
СТРАНА
|
ИГРЫ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Исландия
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2.
|
Франция
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3.
|
Украина
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
4.
|
Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Как прошел первый тур отбора в группе "D"?
- Украина с прогнозируемого поражения от Франции стартовали в отборе к ЧМ-2026.
- Еще хуже стартовала в квартете "D" сборная Азербайджана, которая пропустила аж 5 голов от Исландии.
- Исландия неожиданно возглавила группу после первого тура. Украина с бубликом в активе идет третьей, ведь меньше пропустила, чем Азербайджан.